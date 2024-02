Un cas de tuberculose dans une école maternelle de Gironde

L'ESSENTIEL Un cas de tuberculose a été détecté chez un professeur de maternelle, en Gironde.

Un dépistage va être organisé chez les enfants ayant été en contact avec cet enseignant.

Plusieurs examens doivent être réalisés pour établir le diagnostic.

Un professeur en école maternelle souffre de la tuberculose, à Libourne, en Gironde. Dans un article paru le 3 février, Sud Ouest explique qu’un courrier a été envoyé aux parents le 30 janvier dernier. "Un cas de tuberculose contagieuse a été porté à notre connaissance à l’école maternelle Garderose, fréquentée par votre enfant, cite le média. À ce jour, il n’y a plus de risque de contagiosité." Une réunion a été organisée avec les parents d’élèves, le mardi 6 février, afin d’organiser le dépistage des enfants ayant été en contact avec l’enseignant.

Tuberculose en Gironde : comment s’organise le dépistage ?

D’après Le Figaro, le centre de lutte antituberculeuse de Bordeaux est en charge de mettre en place le dispositif pour détecter les éventuels cas supplémentaires. Pour se faire dépister, il est nécessaire de disposer de certaines ordonnances car le diagnostic repose sur plusieurs examens. "Le choix des examens est guidé par les symptômes et l'examen du patient", précise l’Assurance maladie. Dans tous les cas, le dépistage passe par une radiographie des poumons. "Elle permet de rechercher d’éventuelles lésions tuberculeuses, qui se situent habituellement au sommet d’un poumon, la présence de ganglions dans le médiastin (la zone entre les deux poumons ndlr) ou d'un épanchement dans la plèvre", développe l’organisme. Certains patients peuvent se voir prescrire une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine : ce test cutané permet de savoir si la personne a déjà été en contact avec le bacille de Koch, l’agent infectieux à l’origine de la maladie. Des prélèvements de crachats peuvent aussi être réalisés, puis mis en culture, toujours pour détecter la présence du bacille. Cela peut être des prises de sang pour certaines formes de la maladie, ou une biopsie dans le cas de la tuberculose dite extra-pulmonaire, lorsqu’elle touche un autre organe comme les reins. L’Assurance maladie ajoute qu’un scanner ou un IRM peut également être recommandés.

Tuberculose : comment la repérer et comment s’en protéger ?

Si un enfant présente des symptômes, les parents sont appelés à consulter un médecin traitant. Il peut s’agir d’une toux inhabituelle, d’une fièvre qui dure, de douleurs dans la poitrine, d’une fatigue importante, d’un essoufflement ou encore d’un amaigrissement. Si le diagnostic est confirmé, un traitement antibiotique est prescrit pendant plusieurs mois. "En cas de non-respect des prescriptions, le bacille de Koch peut devenir résistant aux antibiotiques, ce qui les rend moins efficaces", prévient l’Assurance maladie. Depuis le début du XXe siècle, un vaccin permet de protéger les enfants des formes graves de la maladie. "Depuis 2007, la vaccination contre la tuberculose n'est plus obligatoire et elle n'est plus exigée lors de l'entrée en collectivité des enfants", rappelle l’organisme de sécurité sociale. Elle reste recommandée pour les enfants les plus à risque.