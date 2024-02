Comment le jus de tomate combat la salmonelle ?

L'ESSENTIEL Le jus de tomate peut tuer Salmonella Typhi et d'autres bactéries susceptibles de nuire à la santé des voies digestives et urinaires, selon l'étude.

Deux peptides antimicrobiens, présents dans le jus de tomate, sont particulièrement efficaces contre la bactérie Salmonella Typhi.

Les chercheurs espèrent que leurs résultats inciteront le grand public à consommer davantage de tomates et de légumes.

Le jus de tomate est très présent dans nos recettes et nos cocktails, mais saviez-vous qu'il aide à lutter contre les agents pathogènes ? Une étude récente, menée par des chercheurs de l'Université Cornell, a révélé qu'il possède des propriétés anti-microbiennes permettant d'éliminer des bactéries comme Salmonella Typhi, responsable de la fièvre typhoïde.

Cette découverte a été présentée dans la revue Microbiology Spectrum, le 30 janvier 2024.

Jus de tomate : des propriétés anti-microbiennes efficaces contre Salmonella Typhi

Pour comprendre comment le jus de tomate peut combattre la bactérie Salmonella Typhi, les chercheurs ont étudié le génome du fruit afin de trouver les peptides antimicrobiens - de petites protéines capables d'altérer la membrane des microbes - impliqués. Quatre d'entre eux ont été sélectionnés et testés pour leur efficacité contre l'agent pathogène responsable de la fièvre typhoïde.

Par le biais d'une étude informatique, les scientifiques ont aussi tenté d'identifier comment les peptides peuvent tuer Salmonella Typhi. Ils ont également examiné l’efficacité du jus de tomate contre d’autres bactéries susceptibles de nuire à la santé des voies digestives et urinaires des Hommes.

"Nos recherches montrent que la tomate et le jus de tomate peuvent éliminer les bactéries entériques comme la salmonelle", indique Jeongmin Song, chercheur principal des essais et professeur agrégé du Département de microbiologie et d'immunologie de l'Université Cornell, dans un communiqué.

Immunité : manger plus de tomates et de légumes

L'étude de l'université Cornell a confirmé que le jus de tomate est efficace pour éliminer la bactérie Salmonella Typhi, ses variants et d'autres agents pathogènes pouvant nuire à la santé des voies digestives et urinaires des humains. Deux peptides antimicrobiens en particulier se sont avérés très efficaces pour les éliminer en altérant la membrane bactérienne qui les protège.

Les chercheurs espèrent que "lorsque le grand public, en particulier les enfants et les adolescents, connaîtra les résultats de l'étude, ils voudront manger et boire davantage de tomates, ainsi que d'autres fruits et légumes, car ils apportent des avantages antibactériens naturels aux consommateurs".