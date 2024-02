Le cerveau d'un porc maintenu en vie hors de son corps pendant cinq heures

L'ESSENTIEL Un nouveau système a permis d'isoler le cerveau du reste du corps à l'aide d'une pompe artificielle qui se charge de son approvisionnement en sang.

"Cette nouvelle technique permet de mener des recherches sur le cerveau indépendamment du corps, ce qui nous permet de répondre à des problématiques physiologiques d'une manière inédite", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Juan Pascual, directeur de la recherche.

Scientifiquement, le cerveau constitue un enjeu majeur car il renferme encore des mystères.

Un cerveau de porc a été "maintenu en vie" hors de son corps pendant cinq heures grâce à une nouvelle machine mise au point par des scientifiques de l'UT Southwestern Medical Center.

Un nouveau système a permis d'isoler le cerveau d'un porc du reste de son corps

Le nouveau système permet d'isoler le cerveau du reste du corps à l'aide d'une pompe artificielle qui se charge de son approvisionnement en sang. L’appareil peut modifier subtilement la composition du sang et ajuster son débit en fonction d'une série de variables, notamment la pression artérielle, la température, l'oxygénation et les nutriments. Cela est possible grâce à un algorithme informatisé qui surveille le fonctionnement du cerveau.

Au cours de cette expérience, le système a été testé sur des cerveaux de porcs domestiques. Une fois le dispositif branché, l'activité cérébrale des animaux a été surveillée à l'aide de l’électrocorticographie.

Selon les chercheurs, l'activité cérébrale n’a subi que peu ou pas de changements pendant les cinq heures où le cerveau a été isolé du reste du corps de l'animal.

Pourquoi isoler le cerveau d'un porc du reste de son corps ?

"Cette nouvelle technique permet de mener des recherches sur le cerveau indépendamment du corps, ce qui nous permet de répondre à des problématiques physiologiques d'une manière inédite", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Juan Pascual, directeur de la recherche et professeur de neurologie, de pédiatrie et de physiologie à l'UT Southwestern.

Les scientifiques à l'origine de ce dispositif estiment en effet qu'il pourrait permettre de comprendre comment certaines zones du cerveau fonctionnent indépendamment de l'influence du corps. Ils ont ainsi déjà utilisé leur machine pour étudier les effets de l'hypoglycémie sur le cerveau.

Les chercheurs souhaitent également utiliser leur système pour maintenir la circulation sanguine pendant les opérations de chirurgie cardiaque et les transplantations.

Le résumé de leur expérience est publié dans la revue Scientific Reports.

Le cerveau humain renferme encore des mystères

Le cerveau humain et la moelle épinière constituent le système nerveux central, capable d’intégrer les informations, de contrôler la motricité et d’assurer les fonctions cognitives.

"Scientifiquement, le cerveau constitue un enjeu majeur car il renferme encore des mystères concernant son développement, son fonctionnement et ses facultés d’adaptation. Le défi médical d’aujourd’hui est de comprendre le cerveau dans le cadre de maladies neurologiques (Alzheimer, Parkinson, SLA, sclérose en plaques, épilepsie…) ou psychiatriques (dépression, schizophrénie, autisme, TOC…) pour développer les traitements de demain", précise l'Institut du cerveau.