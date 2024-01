Cerveau : la grossesse change son volume et son épaisseur

L'ESSENTIEL Durant la grossesse, le cortex, qui forme l'enveloppe du cerveau, est 2,5 % plus fin et 4,6 % plus petit en volume.

Au cours de la période post-partum, ces différences corticales se sont atténuées.

La césarienne a entraîné une augmentation plus importante du volume, de l'épaisseur et de la surface du cortex pendant la période qui suit l'accouchement.

"La grossesse est une période de neuroplasticité unique dans la vie adulte, avec des implications importantes pour la santé du cerveau des femmes et les trajectoires de vieillissement cérébral", ont indiqué des chercheurs de l’Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón (Madrid). Dans une récente étude, ils ont voulu analyser les changements corticaux du cerveau au cours de la période périnatale et explorer l'influence du type d'accouchement sur ces modifications.

Le cortex cérébral des femmes enceintes rétrécit durant la grossesse

Pour les besoins des travaux, l’équipe a recueilli les données neuroanatomiques, obstétricales et neuropsychologiques de 110 femmes enceintes pour la première fois, en fin de grossesse (au cours du troisième trimestre) et au début du post-partum (au cours du premier mois suivant la naissance du bébé) ainsi que de 34 personnes n’ayant jamais eu d’enfants. Dans le détail, les scientifiques ont examiné les scanners cérébraux des participantes.

D’après les résultats, publiés dans la revue Nature Neuroscience, en fin de grossesse, les futures mères présentaient un volume cortical inférieur à celui des patientes témoins dans tous les réseaux fonctionnels. Plus précisément, le cortex, qui forme l'enveloppe du cerveau, était 2,5 % plus fin et 4,6 % plus petit en volume chez les femmes enceintes. "Ces différences corticales se sont atténuées au début du post-partum", ont précisé les auteurs.

Accouchement : la césarienne augmente le volume et l’épaisseur du cortex durant le post-partum

Les recherches ont également mis en évidence des trajectoires corticales différentes chez les volontaires ayant accouché par césarienne. Selon une analyse secondaire, menée sur 29 femmes enceintes et 24 adultes n’ayant pas d’enfants, les mères ayant subi une césarienne ont montré des augmentations plus importantes du volume, de l'épaisseur et de la surface du cortex durant le post-partum que celles qui ont donné la vie par voie basse.

Selon les chercheurs, la série de changements dans les systèmes immunitaire et hormonal pendant l'accouchement pourrait également déclencher des changements dans la capacité du cerveau à s'adapter et à se réorganiser.