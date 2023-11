Cerveau : le stress infantile entraîne plus de modifications qu'une blessure à la tête

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude, menée sur des jeunes rats, met en lumière les effets nocifs du stress infantile sur le cerveau. Il modifiait l'activité de plus de gènes dans le cerveau qu'une blessure à la tête.

Les rats soumis au stress au début de leur vie présentaient des prises de risque plus importantes une fois adulte.

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent qu'il est important de mettre en place des stratégies de prévention pour les enfants ayant vécu des expériences négatives.

Le stress infantile n'est pas bon pour le développement du cerveau. Une expérience de l'université de l'Ohio, menée sur des souris, a révélé qu'il changeait le niveau d'activation d'un plus grand nombre de gènes dans le cerveau par rapport à une bosse à la tête.

Les résultats ont été présentés le 12 novembre 2023 lors de la conférence annuelle de la Society for Neuroscience.

Stress : il modifie le cerveau des rats nouveau-nés

Pour cette étude, les chercheurs ont réuni des rats nouveau-nés qu'ils ont soumis à un stress en les séparant temporairement de leur mère pendant 14 jours. Cet éloignement a été utilisé pour imiter les expériences négatives vécues dans l'enfance. Le 15e jour, certains animaux stressés et d'autres non stressés ont reçu une blessure à la tête. Trois conditions ont été étudiées : le stress seul, la blessure seule et le stress combiné à la lésion cérébrale.

L'équipe a ensuite examiné les changements d'expression génique dans la région de l'hippocampe du cerveau des animaux à l'aide du séquençage de l'ARN à cellule unique. Les résultats ont montré que le stress seul et le stress combiné à des lésions ont activé certaines voies dans les neurones qui sont associées à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire la capacité du cerveau à s'adapter aux changements. Les modifications liées au stress ont entraîné des conséquences négatives sur la santé et le comportement.

Les chercheurs ont observé des changements dans la signalisation liée à l'ocytocine, une hormone associée au comportement maternel et aux liens sociaux. Le stress seul et le stress combiné ont activé cette voie tandis que les lésions cérébrales seules l'ont inhibée.

"Le stress et les lésions cérébrales traumatiques sont tous deux liés à un comportement social anormal, mais nous constatons ces effets différents avec la signalisation de l'ocytocine", explique la première auteure Michaela Breach dans un communiqué. "Cela démontre que l'effet du stress pourrait moduler la façon dont les lésions cérébrales traumatiques modifient le cerveau puisque le traitement combiné était différent des blessures cérébrales traumatiques seules. L'ocytocine est impliquée dans la réponse au stress et à la réparation, ce qui peut signifier qu'elle pourrait être un modulateur intéressant à poursuivre à l'avenir."

Le stress infantile favorise les prises de risque à l'âge adulte

L'étude a également révélé que le stress infantile peut avoir des conséquences durables sur le comportement des individus à l'âge adulte. Les rats soumis au stress au début de leur vie étaient plus enclins à prendre des risques, se dirigeant plus facilement que les autres vers des espaces ouverts. Ce qui les expose davantage aux prédateurs.

"Dans l'ensemble, cela suggère qu'ils pourraient prendre plus de risques plus tard dans la vie, ce qui est cohérent avec les données humaines montrant que le stress au début de la vie peut augmenter le risque de certaines conditions comme le TDAH, qui peut être caractérisé par un comportement à risque ou des troubles liés à la consommation de substances", ajoute Michaela Breach.

Selon les scientifiques, il est essentiel de faire face aux expériences négatives de l'enfance et de mettre en place des stratégies de prévention afin de réduire le risque de troubles de la santé mentale en grandissant.

"Des choses comme le soutien social peuvent amortir les effets du stress au début de la vie. Ce qui a été démontré dans les modèles animaux et chez les personnes", ajoute l'auteure principale Kathryn Lenz, professeure agrégée de psychologie à l'Université d'État de l'Ohio.