Neurologie : un garçon survit à sa décapitation dans un accident de voiture

L'ESSENTIEL En septembre 2008, Jordan Taylor a été victime d'un accident de voiture qui a provoqué une dislocation atlanto-occipitale.

Aussi appelé décapitation interne, ce trouble est caractérisé par un "détachement" du crâne de la colonne vertébrale. Il est mortel dans 98 % des cas.

Mais le jeune garçon a pu être sauvé et s'est rétabli sans séquelle importante.

En septembre 2008, la voiture de Jordan Taylor, jeune Texan de 9 ans, a été percutée par un camion-benne. Ce très grave accident a provoqué chez le garçon une dislocation atlanto-occipitale, aussi surnommée décapitation interne. Son crâne et sa colonne vertébrale se sont détachés l'un de l'autre.

Alors que cette blessure est mortelle dans 98 % des cas, le rétablissement du petit Texan lui a permis de célébrer les fêtes de fin d’année avec sa famille, trois mois après son accident. Ce qui avait alors été qualifié de “miracle de Noël” dans la presse américaine de l’époque, est aujourd’hui repris par le Sun.

Dislocation atlanto-occipitale : une opération pour reconnecter sa tête à la colonne vertébrale

Le choc des deux véhicules avait conduit le crâne de Jordan Taylor à se détacher de la colonne vertébrale pour aller vers l’avant. En revanche, la moelle épinière était restée intacte. "Tout le tissu conjonctif qui maintient essentiellement votre tête connectée à votre cou a été détruit", avait expliqué au Early Show on CBS le neurochirurgien pédiatrique de l’enfant, le Dr Richard Roberts du Cook Childrens' Medical Center à Fort Worth.

"C'était le premier patient atteint de cette lésion que j'ai vu survivre. Il n'est pas très fréquent que ce genre de personne arrive jusqu'à nous", a expliqué à l’époque le médecin lors d'un interview accordé à ABC.

L’équipe avait très rapidement compris la gravité du cas : "Dès que nous avons vu ses radiographies, son IRM, nous avons su à quel point sa blessure était grave, dans quel état il se trouvait”, avait confié l’expert aux journalistes. “Nous devions nous assurer que Jordan était stabilisé, alors nous l'avons d'abord mis dans un halo. C'est un anneau en fibre de carbone qui est vissé à son crâne et fixé à un gilet. Et puis nous l'avons emmené en chirurgie. Nous avons fini par mettre une plaque de titane à l'arrière de son crâne et l'attacher par des vis et des tiges à son cou pour le garder connecté."

Décapitation interne : “Il est à nouveau un petit garçon ”

L’opération ayant été une réussite, l’équipe médicale était “prudemment optimiste” quant au fait que Jordan Taylor ne soit pas paralysé, mais elle n’écartait pas de possibles séquelles. Mais au fil des semaines et de la rééducation, l'état du jeune garçon s’est amélioré. "Il a commencé dans le fauteuil roulant, puis le déambulateur, ensuite, il a marché. Au début, il ne parlait pas du tout, et ils pensaient qu'il aurait des lésions cérébrales, et il a surpris tout le monde en reprenant tout ce discours", s’était rappelé avec émotion sa mère dans les médias.

Dr Roberts a confié à CBS News que le rétablissement de Jordan était exceptionnel : "Il a fait mieux que quiconque ne le pensait. Sa blessure était normalement catastrophique, mortelle, et il a réussi à survivre".

Juste trois mois après l'accident, quelques jours avant Noël, le jeune garçon avait été autorisé à quitter l'hôpital pour retourner auprès de ses proches. "Il est à nouveau un petit garçon, il marche. Je dois lui dire de ralentir. C'est le meilleur miracle de Noël que je puisse imaginer", avait estimé sa mère.