Stéatose hépatique : un risque de mortalité plus élevé chez les femmes

L'ESSENTIEL En fonction du sexe, la maladie hépatique liée à l’alcool et la stéatose hépatique n’ont pas les mêmes conséquences, selon une nouvelle étude.

Les femmes qui en sont atteintes auraient un risque de mortalité plus élevé que les hommes.

Les participantes atteintes de maladie hépatique liée à l'alcool avaient 160 % de risque de mortalité en plus que les hommes.

La maladie hépatique liée à l’alcool et la stéatose hépatique alcoolique n’ont pas les mêmes conséquences en fonction du sexe. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Hepatology, les femmes qui en sont atteintes auraient un risque de mortalité plus élevé que les hommes souffrant de ces mêmes pathologies.

La stéatose hépatique alcoolique, une maladie majeure

La stéatose hépatique alcoolique concerne plus de 90 % des cas de troubles hépatiques qui se produisent chez les personnes ayant un trouble de consommation d'alcool, selon le Manuel MSD. Cette pathologie, souvent asymptomatique, se traduit chez un tiers des patients par une augmentation du volume du foie.

"La stéatose hépatique est une maladie majeure et de plus en plus répandue, qui précède potentiellement de nombreuses maladies, y compris celles impliquant le cœur, indique Susan Cheng, l’une des autrices de l’étude et directrice de l'Institut de recherche sur le vieillissement en bonne santé au Département de cardiologie au Smidt Heart Institute, dans un communiqué.

Dans leurs travaux, les chercheurs ont classé les différents types de maladies hépatiques stéatosiques selon trois appellations :

Pour comprendre l’impact de ces pathologie sur le risque de décès, les chercheurs ont analysé les données de plus de 10.000 personnes âgées d’au moins 21 ans vivant aux États-Unis. Les informations ont été recueillies entre 1988 à 1994.

1.971 personnes - un cinquième de la cohorte - souffrait d’une maladie hépatique stéatosique et plus de 75 % de ces adultes souffraient de MetALD. Les scientifiques ont observé que les maladies hépatiques stéatosiques étaient environ deux fois plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Néanmoins, les patientes présentaient un plus grand risque de décès.

Maladie hépatique stéatosique : un risque de décès supérieur chez les femmes

Dans le détail, les participantes atteintes de MetALD avaient un risque de décès de 83 % plus élevé que les hommes. Et celui-ci était encore plus important pour celles atteintes d’ALD : 160 % de risque de mortalité en plus que la gent masculine atteinte d’ALD.

"Ces résultats sont particulièrement préoccupants dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, au cours de laquelle la consommation d'alcool et les décès associés, en particulier chez les femmes, ont augmenté", indique Alan Kwan, autre auteur.

Santé Publique France recommande de ne pas dépasser deux verres d’alcool par jour, pas tous les jours et, au plus, dix verres par semaine pour une consommation “à moindre risque pour leur santé.”