Propagation des virus : faut-il fermer l'abattant de la cuvette des toilettes ?

L'ESSENTIEL Fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau ne réduit pas la propagation des particules virales, selon une nouvelle étude.

En revanche, l'utilisation de désinfectant est efficace contre la propagation de de virus.

Les résultats étaient similaires dans les toilettes domestiques et publiques.

Les scientifiques ont démontré depuis plusieurs année que tirer la chasse d'eau des toilettes propage les agents pathogènes expulsés dans la cuvette par une personne en mauvaise santé. Des travaux antérieurs assuraient que fermer le couvercle aidait à stopper les virus. Cependant, une nouvelle étude, menée par l'Université d'Arizona et le cabinet de recherche Reckitt Benckiser, remet en question cette idée.

WC : fermer le couvercle n'évite pas la propagation des virus

Pour déterminer si le couvercle des WC stoppait la propagation des agents pathogènes, les chercheurs ont réalisé une expérience dans des toilettes domestiques et publiques. Ils ont ensemencé les waters avec différentes doses de virus non-pathogènes puis tiré la chasse d'eau avec le couvercle fermé ou non. Ils ont ensuite collecté des échantillons de l'eau de la cuvette ainsi que des surfaces des WC, du sol et des murs.

Les résultats, présentés dans la revue American Journal of Infection Control (AJIC), ont montré qu'il n'y avait aucune différence statistique dans la quantité de virus collectée sur les surfaces des toilettes ou sur le sol voisin, que la chasse d'eau soit tirée avec le couvercle relevé ou abaissé. La contamination virale des murs de la pièce était minime dans les deux cas. Le siège des toilettes s'est révélé être la surface la plus contaminée. Ces schémas de contamination similaires ont été observés dans les toilettes publiques.

Toilettes : la désinfection est l'outil le plus efficace contre les agents pathogènes

Les scientifiques ont également voulu évaluer l'efficacité du nettoyage pour réduire une contamination virale. Des échantillons ont été collectés sur la brosse de la cuvette et son support. Les résultats ont montré que le nettoyage avec uniquement la brosse laissait une contamination substantielle. En revanche, nettoyer les toilettes avec un désinfectant et une brosse a considérablement réduit la quantité de virus trouvé. Ainsi, pour les chercheurs, l'ajout de désinfectant dans la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse d'eau ou l'utilisation de distributeurs de désinfectant dans le réservoir des toilettes sont deux moyens efficaces de réduire la contamination due à la chasse d'eau.

"Dans les établissements de soins de santé, tout moyen potentiel de transmission d'agents pathogènes doit être abordé pour maintenir tous nos patients - y compris les plus vulnérables, tels que les personnes immunodéprimées - en aussi bonne santé que possible", explique le Dr Charles P. Gerba de l'université de l'Arizona et auteur principal dans un communiqué. "Avec des résultats montrant que la fermeture des couvercles des toilettes n'a aucun impact significatif sur la prévention de la propagation des particules virales, notre étude souligne l'importance d'une désinfection régulière des toilettes pour réduire la contamination et prévenir la propagation des virus."

Et cette découverte n'est pas uniquement utile aux professionnels de santé, elle peut l'être aussi pour le grand public. "Lorsqu'un membre d'un ménage est malade, notamment à cause d'une infection provoquant une gastro-entérite, l'incorporation régulière d'un désinfectant pendant le nettoyage ou avant de tirer la chasse d'eau peut contribuer à réduire la propagation de l'infection aux autres membres du ménage", assurent les auteurs.