Manger des kiwis booste la santé mentale en 4 jours

L'ESSENTIEL Manger quotidiennement des kiwis permet d'améliorer l'humeur, selon la nouvelle étude.

Miser sur ces fruits pour booster son apport en vitamine C offre une amélioration de la santé mentale en 4 jours.

Les chercheurs estiment que les fruits entiers sont plus bénéfiques que les compléments alimentaire à base de vitamine C.

Si vous avez une baisse de moral et d’énergie, manger deux kiwis par jour permet d’améliorer la vitalité et l’humeur en 4 jours. C’est ce qu’assure une étude publiée dans la revue British Journal of Nutrition en décembre 2023.

Santé mentale et kiwi : des effets bénéfiques rapides sur l'humeur

De très nombreuses recherches ont mis en évidence que la vitamine C est associée à une amélioration de l'humeur, de la vitalité, tandis qu'une carence augmente les risques de dépression et de troubles cognitifs. La professeure Tamlin Conner de l’université d’Otago (Nouvelle-Zélande) a voulu déterminer quel était le mode d’apport du nutriment le plus efficace ainsi que sa rapidité d’action.

Pour cela, elle a demandé à 155 adultes ayant un taux faible de vitamine C de prendre quotidiennement soit un supplément, soit deux kiwis (environ 82mg de vitamine C pour 100 grammes), soit un placebo. Pendant les huit semaines de l’essai, les volontaires devaient rapporter leur vitalité, leur humeur, leur épanouissement, la qualité et la quantité de leur sommeil et leur activité physique à l’aide d’un questionnaire sur smartphone.

L’analyse des données montre que les personnes mangeant deux kiwis par jour affichaient une amélioration de leur vitalité et de leur humeur en quatre jours. Un pic était enregistré entre 14 et 16 jours. De plus, ces participants se disaient plus épanouis au bout de deux semaines. Le groupe qui prenait des suppléments de vitamine C, a enregistré de son côté une légère hausse de l’humeur jusqu'au 12e jour.

"C'est formidable pour les gens de savoir que de petits changements dans leur alimentation, comme l'ajout de kiwis, peuvent faire une différence dans la façon dont ils se sentent au quotidien", remarque la Pr Conner dans un communiqué.

Vitamine C : privilégier les fruits entiers

Le Dr Ben Fletcher, auteur principal de la recherche, affirme que ses travaux permettent de mieux identifier la manière dont les effets de la vitamine C se produisent au quotidien. "Cela nous aide à comprendre que ce que nous mangeons peut avoir un impact relativement rapide sur ce que nous ressentons, explique le scientifique. Nos participants avaient une santé mentale, relativement bonne au départ et avaient donc peu de marge d'amélioration, mais ils ont quand même signalé les bienfaits des interventions à base de kiwi ou de vitamine C."

Pour lui, les résultats confirment que - même si les comprimés de vitamine C ont montré certaines améliorations - la consommation d'aliments entiers riches en vitamines présente plus de bénéfices. "Nous encourageons une approche holistique de la nutrition et du bien-être, en incorporant divers aliments riches en nutriments dans votre alimentation", conclut-il.