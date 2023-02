Kiwi : 3 bonnes raisons de le manger avec la peau

L'ESSENTIEL La peau du kiwi est comestible... et même très riche en nutriments.

Elle contient entre autres des fibres, des antioxydants et des folates.

En revanche, elle est déconseillée aux personnes ayant des antécédents de calculs rénaux.

La pulpe verte (parfois jaune) du kiwi séduit de nombreux gourmands adeptes des goûts acidulés… sa peau brune et duveteuse beaucoup moins. Pourtant, elle est totalement comestible et surtout riche en nutriments. La Dr Gillian Culbertson, diététicienne à la Cleveland Clinic, a exposé les avantages de manger le fruit exotique avec sa peau sur le site de l’établissement hospitalier américain.

La peau du kiwi est riche en fibres

"Les kiwis sont déjà une bonne source de fibres, mais si vous laissez la peau, vous en obtiendrez encore plus", prévient l’experte. Ne pas retirer la peau du fruit augmente, en effet, sa teneur en fibres de 50 %. Ainsi, si vous mangez un kiwi vert sans l'éplucher, vous absorbez environ 3,5 g de fibres.

Les fibres sont des nutriments essentiels pour l’organisme. Elles favorisent entre autres le sentiment de satiété et la régulation de la glycémie. Elles jouent aussi un rôle important dans le fonctionnement du système digestif, en facilitant le transit et en luttant contre la constipation et les ballonnements.

Pour une bonne santé intestinale, il est recommandé d’absorber entre 30 et 45 g de fibres par jour.

La peau du kiwi permet de faire le plein d’antioxydants

La peau de kiwi contient trois fois plus d'antioxydants que la pulpe. Elle est une source intéressante de :

Vitamine E : le kiwi jaune entier - dont la peau est moins duveteuse - offre 32 % plus de vitamine E que sa version épluchée. "La vitamine E renforce votre système immunitaire et aide votre corps à combattre les infections", explique l’experte sur le site de la Cleveland Clinic.

Vitamine C : les kiwis jaunes en contiennent plus (161 milligrammes) que dans les verts (entre 85 mg et 150 mg). Ce nutriment est connu pour stimuler le système immunitaire.

Polyphénols : ces antioxydants aident à combattre l'inflammation et le vieillissement cellulaire. 30 % des polyphénols des kiwis proviennent de leur peau.

Il y a aussi des folates dans la peau du kiwi

La peau d'un kiwi jaune augmente l’apport en folates du fruit de 34 %. Aussi appelé vitamine B9, ce nutriment est impliqué dans la croissance et dans le renouvellement cellulaire.

"C'est essentiel pour votre foie, votre peau, vos cheveux et vos yeux, et cela aide à maintenir le bon fonctionnement de votre système nerveux", précise la Dr Culbertson. "Les folates sont particulièrement importants pour les femmes enceintes, car les carences peuvent entraîner des complications telles que des malformations congénitales et de l'anémie".

Mais attention si vous souffrez de calculs rénaux

Certes, avec ses nombreux nutriments, la peau du kiwi est intéressante d’un point de vue nutritionnel. Toutefois, elle n’est pas bonne pour tout le monde. La peau du fruit exotique est, en effet, riche en oxalates : "ce qui peut augmenter le risque de développer des calculs rénaux chez les personnes qui en ont des antécédents", met en garde la diététicienne américaine.

Les oxalates peuvent se mélanger au calcium présent dans l'organisme. "Ce qui l'empêche d'être correctement absorbé et peut provoquer la formation de cristaux d'oxalate dans vos reins et vos articulations. Cela peut entraîner des calculs rénaux ou la goutte", prévient l’experte.