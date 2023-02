Hypertension, glycémie... 5 bienfaits de la banane

L'ESSENTIEL La banane est riches en magnessium et en potassium

Une banane de taille moyenne représente 105 calories.

Elle contient 3 g de fibres, 1 g de protéine, 28 g de glucides et 15 g de sucres naturels.

Avec plus de 11,2 kg de produits consommés par habitant, la banane est le deuxième fruit le plus présent dans les menus des Français derrière la pomme. Et pour la diététicienne Dr Elyse Homan, qui travaille à la Cleveland Clinic c’est une bonne chose. Les bananes sont "pleines de nutriments et faciles à digérer. Très peu de gens ont des problèmes pour digérer les bananes", rappelle–t-elle sur le site de l'établissement américain.

Une banane mûre de taille moyenne contient 105 calories ou encore 1 g de protéines, 28 g de glucides et moins de 1 g de graisses. Sa richesse nutritionnelle lui offre de nombreux bienfaits pour la santé.

Riche en fibres, la banane facilite la digestion

Une banane compte environ 3 g de fibres, soit près de 10 % des besoins nutritionnels quotidiens. Ces nutriments sont connus pour faciliter la digestion en augmentant entre autres le volume des selles et en participant à la régularisation de la fonction intestinale.

Mais les fibres ne sont pas uniquement bénéfiques aux intestins."Les chercheurs qui ont examiné les données de près de 200 études ont découvert que les personnes qui mangeaient de 25 à 29 g de fibres par jour avaient jusqu'à 30 % de risque en moins de cancer colorectal, de cardiopathie, d’hypertension artérielle, de taux de cholestérol élevé, d’accident vasculaire cérébral ou encore de diabète de type 2", précise la Cleveland Clinic.

La banane booste le système immunitaire

Une banane est également une source intéressante de vitamine C. Elle en contient approximativement 10 mg. Aussi appelé acide ascorbique, ce nutriment aide l’organisme à absorber le fer et à renforcer le système immunitaire, à combattre la maladie.

Par ailleurs, la vitamine C aide à lutter contre les radicaux libres qui s'accumulent dans le corps et endommagent les cellules.

La banane est une bonne source de vitamine B6

"Une banane vous donnera un quart à un tiers de la vitamine B6 dont vous avez besoin en une journée", explique la diététicienne Elyse Homan. Elle est, en effet, l’un des fruits qui contient le taux le plus élevé du nutriment.

Ce dernier est impliqué dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs. Il participe ainsi aux processus métaboliques, au bon fonctionnement du système nerveux ainsi qu’à la régulation de l'appétit et du sommeil.

La banane aide à lutter contre l’hypertension

La banane apporte environ 422 mg de potassium, soit un peu plus de 10 % des apports quotidiens recommandés (3.500 mg pour les adultes) . Il est indispensable au bon fonctionnement de plusieurs de nos organes comme le cœur et les reins. L'une des actions les plus connues du potassium est de maintenir une tension artérielle saine.

La diététicienne américaine précise que le potassium "profite également à votre système vasculaire - le réseau de vaisseaux sanguins et de vaisseaux lymphatiques qui traversent les tissus et les organes de votre corps - et réduit votre risque de cardiopathie, de l’insuffisance rénale et l’accident vasculaire cérébral".

Sa teneur en magnésium améliore la glycémie

Une banane de taille moyenne offre près de 32 mg de magnésium. Cela correspond à environ 8 à 10 % des besoins quotidiens d’un adulte. Selon l’Anses, ce minéral participe à plus de trois cents systèmes enzymatiques. Il est par ailleurs impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques comme la régulation des taux de sucre dans le sang, la pression artérielle et la fabrication des protéines. Il joue aussi un rôle dans la bonne santé des os ou encore dans les fonctions musculaires et nerveuses.

"J'entends souvent des patients dire qu'ils évitent les bananes, car ils ont entendu dire que le fruit est trop riche en sucre", explique le Dr Homan. Mais elle estime que "les avantages pour la santé des antioxydants et des fibres l'emportent sur le sucre naturel". Son conseil pour ceux qui s'inquiètent de leur glycémie : "associez les bananes à une source de protéines comme le beurre de cacahuète ou un produit laitier pour un meilleur contrôle".