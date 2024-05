Il est possible de perdre du poids après 60 ans

L'ESSENTIEL La perte de poids est possible, même après 60 ans.

Des modifications de l'hygiène de vie contribuent à une perte de poids.

Opter pour une alimentation équilibrée et une activité physique régulière est la meilleure stratégie pour maigrir.

On pense souvent qu’il est plus difficile de perdre du poids après 60 ans. Or, une étude britannique de 2020 a montré que l’âge ne joue pas sur la perte de poids. Ces travaux ont été publiés dans la revue The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

L’âge n’influe pas sur la perte de poids

Afin de mener cette étude, les scientifiques de l’Université de Warwick (Angleterre) ont recruté 242 patients souffrant d’obésité morbide. Durant plusieurs années, les volontaires ont bénéficié d’un suivi personnalisé incluant des changements d'hygiène de vie pour favoriser la perte de poids. Aucune intervention chirurgicale n’a été réalisée pendant cette période.

Tout au long de l’étude, les chercheurs ont comparé la perte de poids et la diminution de l’indice de masse corporelle (IMC) de chaque participant. Ils ont alors découvert que "l’âge n’influence pas le succès de la perte de poids". Les changements de mode de vie ont eu le même effet sur le poids des sujets qu'ils aient plus ou moins de 60 ans. Donc la réussite de la perte de poids n'est pas conditionnée par l’âge. "Par conséquent, l’âge en soi ne devrait pas influencer les décisions cliniques concernant l’acceptation des patients dans les services hospitaliers de lutte contre l’obésité", ont souligné les scientifiques.

Alimentation saine et activité physique régulière, les clés pour la perte de poids

Pour favoriser la perte de poids, une alimentation équilibrée associée à la pratique d’une activité physique régulière est une bonne stratégie. Différents sports comme la natation, la course à pied, le vélo ou encore le renforcement musculaire peuvent contribuer à faire perdre du poids.

En matière d'alimentation, on choisit des nutriments bons pour l'organisme comme les fibres, les lipides ou les protéines. On peut composer ses menus avec des fruits, des légumes, des légumineuses (lentilles, haricots blancs, pois chiche…) des céréales complètes et des protéines (volaille, viande blanche).