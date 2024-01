L'ESSENTIEL Lors de son discours du 16 janvier dernier, le Président Emmanuel Macron a prôné un "réarmement démographique" qui a fait beaucoup réagir.

Suite aux déclarations d’Emmanuel Macron, l'Association Française d'Urologie (AFU) souligne dans un communiqué de presse que "le poids de l’infertilité ne doit pas être porté que par la femme".

Commençons par "un constat simple et alarmant. Le plus souvent, l’homme et sa fertilité sont peu explorés et résumés à un examen biologique simple. Pourtant, les hommes sont responsables de l’infertilité du couple dans 30 à 50 % des cas", expliquent d’abord les médecins.

Plusieurs facteurs peuvent traiter l’infertilité masculine

Un champ d’action à ne pas négliger, puisque plusieurs facteurs peuvent réduire/traiter l’infertilité masculine. "L’environnement et le mode de vie ont des influences majeures sur les qualités reproductrices des hommes : ces deux facteurs sont modifiables et permettent une amélioration du nombre et de la qualité des spermatozoïdes", rappelle ainsi l’AFU. "Certaines pathologies comme la varicocèle (veines dilatées au niveau du testicule) sont aussi un facteur fréquent d’altération de la fertilité de l’homme" poursuit la société savante.

Par ailleurs, la compréhension de la spermatogénèse a évolué et certains traitements peuvent être désormais utilisés pour permettre une amélioration du nombre et de la qualité des spermatozoïdes.

Infertilité : "Les hommes doivent être systématiquement adressés à l’urologue"

De ce fait, les "hommes des couples infertiles doivent être systématiquement adressés à l’urologue", estiment les spécialistes.

"Il nous semble également important que l’on puisse informer les hommes dès le plus jeune âge sur les facteurs d’infertilité", ajoutent-ils. "Informer, conseiller, dépister, permettre de conserver des spermatozoïdes si nécessaire, trouver des solutions pour améliorer la fertilité de l’homme nous parait essentiel", concluent-ils.



En février 2022, l’AFU a participé avec d’autres sociétés savantes à la rédaction du rapport demandé par le Président de la République sur l’infertilité.

En France, un couple sur 4 a des difficultés à concevoir

Aujourd’hui en France, un couple sur 4 a des difficultés à concevoir. La solution la plus souvent mise en œuvre est leur prise en charge en assistance médicale à la procréation. Depuis une quarantaine d’années, cette solution permet à environ 40 % des ménages d’avoir un enfant.

Lors de son discours du 16 janvier dernier, le Président Emmanuel Macron a prôné un "réarmement démographique" qui a fait beaucoup réagir. Pour remédier à la baisse constante du nombre de naissance en France ces dernières années, le chef de l’État a promis un congé parental plus court mais mieux rémunéré, baptisé "congé de naissance", et un plan de lutte contre l’infertilité.