Les otites chroniques retardent le développement du langage chez les enfants

L'ESSENTIEL Chaque otite peut entraîner une accumulation de liquide derrière le tympan.

Les enfants ayant souvent souffert de cette infection de l’oreille moyenne avant l’âge de 3 ans avaient moins de vocabulaire.

Ces derniers avaient également du mal à détecter les changements de sons.

Les otites sont courantes chez les enfants. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université de Floride (États-Unis) ont signalé que ces infections auditives temporaires et répétées pouvaient entraîner des déficits du traitement auditif et du développement du langage chez les enfants des années plus tard. En effet, chaque infection de l’oreille peut potentiellement altérer l’audition en raison d’une accumulation de liquide derrière le tympan.

Évaluer la fonction auditive, la connaissance lexicale et de la sensibilité phonologique de 117 enfants

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a recruté 117 enfants âgés de 5 à 10 ans, dont 49 présentaient des antécédents d'otites chroniques avant l’âge de 3 ans et 68 n’en avaient pas. Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont utilisé trois tests pour évaluer leur développement du langage et leur traitement auditif. Dans un test, les enfants devaient détecter lequel des trois personnages de dessins animés avait un son différent des deux autres. Cela impliquait de manipuler les modèles de changement de son, ou d’amplitude, au fil du temps.

Ensuite, ils ont demandé aux jeunes de nommer les images qui leur étaient présentées pour évaluer leur vocabulaire. Enfin, les enfants ont été invités à faire correspondre les mots selon qu'ils commençaient ou se terminaient par le même son, une tâche essentielle non seulement au développement de la parole mais également à l'acquisition de la lecture.

Otites chroniques : les enfants ayant des antécédents présentent des problèmes d'acquisition du langage

Selon les résultats, publiés dans la revue International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, une attention soutenue a été observée dans les deux groupes. Cependant, les jeunes participants ayant des antécédents d'otite ont obtenu de moins bons résultats pour les mesures auditives et linguistiques. Dans le détail, les tout-petits ayant eu plusieurs otites avant l’âge de trois ans avaient un vocabulaire plus restreint. Ces derniers avaient aussi plus de mal à faire correspondre des mots à consonance similaire. Ils présentaient également des difficultés à détecter les changements dans les sons, ce qui est un signe de problèmes dans les centres de traitement auditif de leur cerveau.

D’après les auteurs, il faut que les parents, les médecins et les orthophonistes continuent de surveiller les enfants longtemps après la disparition de la dernière infection survenue à l’âge préscolaire. Certains déficits de langage peuvent ne se révéler que dans les années ultérieures. "À mesure que les enfants progressent à l’école, la langue qu’ils doivent utiliser devient plus complexe", a déclaré Susan Nittrouer, auteure principale de la recherche, dans un communiqué.

Elle a expliqué que si les otites étaient fréquentes et que du liquide s'accumulait, des tubes placés temporairement dans le tympan peuvent aider à drainer le liquide et à restaurer l'audition, ce qui devrait réduire le risque de retard dans le développement des voies auditives centrales et réduire les problèmes d'acquisition du langage.