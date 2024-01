Apnée du sommeil : avoir besoin de stratagèmes pour rester éveillé au volant est un signe

L'ESSENTIEL Trois personnes de plus de 65 ans sur 10 souffrent d'un syndrome d’apnées du sommeil. Ce trouble qui provoque une grande fatigue et une perte de vigilance, peut accroitre le risque d'accidents de la route.

Demander aux gens s'ils utilisent des stratégies, comme ouvrir la fenêtre, boire du thé et du café ou allumer la radio, pour rester vigilants sur la route pourrait aider à repérer les personnes atteintes d'apnée du sommeil.

Pour les chercheurs, examiner les stratégies utilisés pour lutter contre la perte de vigilance au volant peut aider les médecins à identifier les patients qui risquent d'être victimes d'accidents de conduite et à les conseiller de manière appropriée.

Trois personnes de plus de 65 ans sur 10 souffrent d'un syndrome d’apnées du sommeil (également appelé syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil, ou SAHOS). La maladie qui provoque des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil, peut causer une somnolence excessive en journée. Mais de nombreuses personnes ignorent qu’elles souffrent de ce trouble.

Pour les chercheurs de l'hôpital universitaire St James de Leeds, demander aux gens s'ils utilisent des stratégies - comme ouvrir la fenêtre, boire du thé et du café ou allumer la radio - pour rester vigilants sur la route pourrait aider à repérer les personnes atteintes de la maladie.

Fenêtre ouverte, radio, café... : lutter pour rester éveillé au volant révèle une apnée du sommeil

L'étude, publiée dans la revue ERJ Open Research le 18 janvier 2023, a porté sur 119 personnes atteintes d'apnées du sommeil ne prenant pas de traitement et 105 individus en bonne santé. Les participants ont répondu à des questions sur leur niveau de somnolence générale et au volant ainsi que sur les stratégies qu'ils utilisaient pour rester éveillés pendant la conduite. Ils ont aussi précisé leurs antécédents d'accidents de la route.

Les résultats ont montré que les personnes souffrant de SAHOS étaient plus susceptibles d’utiliser des stratégies pour rester éveillées au volant que celles n'ayant pas cette pathologie. De plus, près d'un tiers de ces malades ont reconnu avoir recours fréquemment à plus de trois stratagèmes pour demeurer vigilants sur la route. Les plus couramment utilisés étaient l'ouverture de la fenêtre, la consommation de thé ou de café et allumer la radio. Les autres "astuces" mentionnées comprenaient le fait de chanter ou de se parler, de changer de position sur le siège, de mâcher des chewing-gums ou de manger. Certains volontaires préféraient s'arrêter pour faire une promenade, une sieste ou se laver le visage à l'eau froide.

"Nos recherches suggèrent que les patients atteints de SAHOS non traités utilisent souvent des stratégies d’adaptation qui pourraient être des marqueurs de substitution de la somnolence. S'interroger sur ces stratégies en clinique peut aider les médecins à identifier les patients qui risquent d'être victimes d'accidents de conduite et à les conseiller de manière appropriée", explique le responsable de l'étude, le Dr Akshay Dwarakanath.

Apnée du sommeil : un risque accru d'accidents de la route

L'équipe a également remarqué que les personnes souffrant d'apnée du sommeil et qui utilisaient plus de trois astuces pour rester vigilantes au volant, se sentaient plus somnolentes en général et en conduisant par rapport à celles en bonne santé. De plus, elles étaient plus susceptibles d'avoir des problèmes sur la route. 22,8 % d'entre elles avaient subi un accident de la circulation, le taux n'était que de 2,4 % chez les patients utilisant moins de stratégies d'adaptation en voiture.

"Jusqu’à un cinquième des collisions sur la route peuvent être causées par la fatigue ou la somnolence. De nombreux patients atteints de SAHOS conduisent soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons professionnelles et il existe de bonnes preuves suggérant que certains patients courent un risque accru de collisions sur la route", explique l'auteur dans un communiqué.