Diabète : boire ce lait réduit le taux de cholestérol des malades

L'ESSENTIEL Une consommation de lait de chamelle à long terme, soit plus de six mois, réduit les taux de cholestérol total, de cholestérol à lipoprotéines de faible densité (LDL) et de triglycérides chez les diabétiques.

En outre, elle augmente les taux de lipoprotéines de haute densité (HDL), à savoir le "bon" cholestérol.

Cette baisse du taux de cholestérol diminue le risque de maladies cardiaques chez les patients.

La dyslipidémie est un déséquilibre des lipides, tels que le cholestérol total, le cholestérol à lipoprotéines de faible densité (LDL), les triglycérides et les lipoprotéines de haute densité (HDL). Elle peut résulter de l'alimentation, de l'exposition au tabac ou de la génétique et peut conduire à des maladies cardiovasculaires avec des complications sévères.

Boire du lait de chamelle à long terme augmente le taux de "bon" cholestérol chez les diabétiques

Récemment, une équipe internationale de chercheurs a révélé qu’une consommation régulière de lait de chamelle pouvait faire baisser le taux de cholestérol chez les personnes souffrant de diabète. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude parue dans la revue BMC Complementary Medicine and Therapies. Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont fait des recherches dans neuf bases de données de leur création jusqu'au 31 décembre 2022 afin de trouver des cohortes pertinentes. "Sur les 4.054 essais identifiés, 10 études, portant sur un total de 347 personnes âgés de 8 à 70 ans, étaient éligibles." En outre, les auteurs ont aussi passé en revue des essais cliniques menées des adultes atteints de diabète de type 1 et de type 2.

Selon les résultats, le fait de boire du lait de chamelle à long terme, soit plus de six mois, a entraîné des réductions significatives des taux de cholestérol total, de cholestérol à lipoprotéines de faible densité (LDL) et de triglycérides, tout en faisant augmenter les taux de lipoprotéines de haute densité (HDL), à savoir le "bon" cholestérol, chez les diabétiques. Les chercheurs ont constaté que par rapport à ceux souffrant de diabète de type 2, les patients souffrant de diabète de type 1 avaient eu un effet plus bénéfique sur la diminution des taux de cholestérol total, de cholestérol à lipoprotéines de faible densité (LDL), et de triglycérides ainsi que sur l'augmentation des taux de HDL. Pour rappel, une baisse du taux de cholestérol réduit le risque de maladies cardiaques.

"Un traitement adjuvant utile aux côtés des médicaments prescrits pour améliorer le profil lipidique"

"La consommation à long terme lait de chamelle par les personnes diabétiques peut constituer un traitement adjuvant utile aux côtés des médicaments prescrits pour améliorer le profil lipidique, en particulier chez les patients atteints de diabète de type 1. Cependant, la forte hétérogénéité des recherches incluses suggère qu'un plus grand nombre d’essais randomisés avec des échantillons de plus grande taille et des durées d'intervention plus longues sont nécessaires pour confirmer ces résultats", ont conclu les auteurs.