Diabète de l'enfant : les fruits, légumes et baies peuvent-ils être bénéfiques ?

L'ESSENTIEL Le régime alimentaire peut jouer un rôle dans le développement du diabète de type 1 durant la croissance d'un enfant.

L'objectif de cette nouvelle étude était d'examiner si la consommation de fruits, légumes et baies est associée au développement du diabète chez des enfants génétiquement à risque.

Par exemple, la banane est associée à un risque accru de diabète de type 1 chez l'enfant.

Dans une étude récente publiée dans le Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs se sont intéressés à l'impact des fruits, baies et légumes sur le développement du diabète de type 1 chez les enfants. Ils ont exploré les effets bénéfiques de ces aliments sur l'inflammation, le microbiote intestinal et la prévention de cette maladie chronique.

Également appelé diabète insulinodépendant, c’est une pathologie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. La moitié des cas se déclare avant l’âge de 20 ans. Outre les facteurs génétiques, le régime alimentaire peut jouer un rôle dans le développement de ce trouble complexe.

Diabète de type 1 : les fruits, baies et légumes ont un effet protecteur

Les fruits, baies et légumes sont réputés pour leur teneur élevée en nutriments essentiels, vitamines, minéraux et fibres. Grâce à leur composition, ils sont connus pour leurs effets bénéfiques sur l'inflammation. En effet, les antioxydants et les composés bioactifs présents dans ces aliments, tels que les flavonoïdes, ont des propriétés anti-inflammatoires. Des études ont montré que la consommation régulière de fruits, baies et légumes était associée à une diminution de l'inflammation dans le corps.

Dans le contexte spécifique du diabète de type 1, les chercheurs ont constaté que ces produits étaient bénéfiques pour la protection des îlots de Langerhans, lesquels sont responsables de la production d'insuline dans le pancréas. Une consommation élevée de vitamine C, présente en grande quantité dans de nombreux fruits et légumes, est associée à une diminution du risque d'auto-immunité des îlots de Langerhans.

Microbiote intestinal : les fruits et légumes l'aident à lutter contre le diabète de type 1

Le microbiote intestinal, également appelé flore intestinale, est un écosystème complexe composé de milliards de bactéries vivant dans notre tube digestif. Des recherches récentes ont mis en évidence l'importance du microbiote dans la santé et la prévention de nombreuses maladies, y compris les maladies auto-immunes.

Les fruits, baies et légumes, riches en fibres et en nutriments, peuvent jouer un rôle clé dans la modulation du microbiote intestinal. En augmentant la diversité et en favorisant un équilibre sain des bactéries intestinales, la consommation de ces aliments peut potentiellement protéger contre les maladies auto-immunes, y compris le diabète de type 1 de l’enfant. Des études ont montré que les microbes présents à l'intérieur des fruits et légumes, ainsi que ceux présents à leur surface, pourraient avoir des propriétés anti-inflammatoires. Cependant, il convient de noter que les processus de stockage et de transformation prolongés, tels que le lavage, l'épluchage et la cuisson, peuvent réduire la diversité microbienne et donc l'exposition à ces microbes bénéfiques, en particulier dans les environnements urbains où l'hygiène est élevée.

Fruits et baies : attention à leur teneur en glucides

Il est important de considérer que les fruits, baies et légumes peuvent aussi présenter certains risques potentiels lorsqu'il s'agit du diabète. Tout d'abord, il est important de noter que ces aliments, bien qu'ils contiennent plusieurs composés bénéfiques pour la santé, peuvent également contenir des pesticides. Certains résidus de pesticides peuvent être présents, en particulier dans les fruits et légumes exportés de pays situés en dehors de l'Union européenne.

De plus, certains fruits et légumes, tels que les pommes et les bananes, ont une teneur plus élevée en glucides par rapport à d'autres. La consommation excessive de ces aliments peut contribuer à l'augmentation du risque de diabète chez l'enfant. Il convient de rappeler que cette étude était observationnelle et portait sur des enfants en pleine croissance. Des études supplémentaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension des liens entre la consommation de fruits, baies et légumes et le risque de diabète de type 1 chez les enfants.