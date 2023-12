Diabète : on peut réduire les risques de 24 % avec un régime végétal

L'ESSENTIEL Une alimentation très végétale pourrait réduire le risque de diabète de 24 %, même en présence d'une prédisposition génétique et d'autres facteurs de risque de diabète tels que l'obésité, l'âge avancé ou le manque d'activité physique.

Un régime à base de plantes, de fruits et de légumes permettrait de booster les fonctions métaboliques, mais aussi hépatique et rénale.

En France, en 2020, plus de 3,5 millions de personnes étaient traitées pour un diabète, soit 5,3% de la population. Dans plus de 90% des cas, il s’agit d’un diabète de type 2. Il survient surtout chez l’adulte mais peut apparaître dès l’adolescence.

Le diabète de type 2, qui concerne 90 % des personnes diabétiques, est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. On sait depuis longtemps qu’une alimentation équilibrée permet logiquement de conjurer le risque de développer la maladie, mais que manger ou ne pas manger exactement ? Une récente étude, publiée dans la revue Diabetes & Metabolism, met en évidence le rôle thérapeutique des régimes alimentaires à base de végétaux.

Une alimentation saine à base de plantes, de fruits, de légumes contre le diabète

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs de l’Université de médecine de Vienne (Autriche) se sont appuyés sur les données de quelque 113.000 adultes volontaires issus de la UK Biobank, observés sur une période de 12 ans. Au menu de l’expérience : une alimentation saine à base de plantes, de fruits, de légumes et de produits naturels entiers, quand d’autres volontaires poursuivaient leur régime classique.

Résultat, il est apparu qu’une alimentation très végétale réduisait le risque de diabète de 24 % chez les participants, et ce, même en présence d'une prédisposition génétique et d'autres facteurs de risque de diabète tels que l'obésité, l'âge avancé ou le manque d'activité physique. Mais la diète doit être drastique, selon les chercheurs, car les régimes à base de plantes mais combinés avec des produits industriels malsains (bonbons, céréales raffinées, boissons sucrées...) sont associés, eux, à un risque accru de diabète de type 2.

Un régime végétal protège les fonctions essentielles de l’organisme

"Notre étude est la première à identifier les biomarqueurs des processus métaboliques centraux et des fonctions des organes en tant que médiateurs des effets sur la santé d'une alimentation à base de plantes", note le professeur de nutrition Tilman Kühn, qui a dirigé l'étude, dans un communiqué. Autrement dit, c'est la première fois qu'on identifie les effets protecteurs d’un tel régime sur les fonctions métaboliques – sans compter sur le poids.

Autre découverte : alors que le foie et les reins jouent un rôle majeur dans la prévention du diabète, cette recherche a aussi permis de révéler qu’une alimentation saine à base de végétaux "peut améliorer la fonction hépatique et rénale et ainsi réduire le risque de maladie".