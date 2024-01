Obésité : les jus de fruits sont liés à une prise de poids

L'ESSENTIEL La consommation quotidienne de jus de fruits pressés est associée à une légère augmentation de l'indice de masse corporelle (IMC) chez les enfants, selon une nouvelle étude.

Si la prise de poids ne semble pas importante, le lien entre les jus de fruits et la hausse de l'IMC peut devenir problématique en cas d'une grande consommation.

Les chercheurs soutiennent ainsi les recommandations visant à limiter la consommation de jus de fruits afin de prévenir l'apport calorique excédentaire et le gain de poids.

Les jus de fruits pressés apportent des vitamines et des antioxydants… mais aussi potentiellement des kilos en plus. Boire un verre ou plus de pur jus de fruits par jour est lié à une petite prise de poids chez l’adulte et une hausse de l’IMC chez les enfants, selon une nouvelle étude.

Jus de fruits : une légère prise de poids à chaque verre

Les jus de fruits pressés sont-ils vraiment bons pour la santé ? Pour répondre à cette question, les chercheurs de plusieurs universités canadiennes et américaines ont repris les résultats de 42 études sur le sujet dont 17 concernaient les enfants et 25 les adultes. Les analyses, dévoilées dans la revue JAMA Pediatrics Opens, montrent que chaque portion supplémentaire par jour de jus composés à 100 % de fruits est associée à une hausse d'IMC de 0,03.

"Nos résultats indiquent que la consommation de purs jus de fruits était associée à un gain de poids chez les enfants, les enfants plus jeunes montrant une plus grande prise de poids", a précisé la co-auteure Michelle Nguyen de l'Université de Toronto, interrogée par MedPage Today.

Dans un premier temps, les scientifiques n’ont pas trouvé de lien entre la consommation de jus pressé et le poids chez les adultes en raison des variations dans la façon dont les calories étaient mesurées. En revanche, lorsque ces éléments sont ajustés, une légère hausse de l’IMC (0,02 par verre) est observée.

Nutrition : éviter les 100 % purs jus avec les jeunes enfants

Certes, les prises de poids ne sont pas énormes. Toutefois, l’effet cumulatif de chaque verre peut devenir problématique en cas de consommation excessive. Ce qui conduit les chercheurs à soutenir les directives de santé publique incitant à limiter la consommation de jus purs fruits afin de prévenir le surpoids et l'obésité.

"Ainsi, il est recommandé de retarder l'introduction des 100 % pur jus chez les jeunes enfants, de modérer les portions et de privilégier les fruits entiers. Bien que les tailles d'effet soient modestes, de petits gains d'IMC au fil du temps peuvent le justifier au cours de la vie. Par conséquent, limiter la consommation de jus de fruits chez les enfants est une stratégie importante pour eux afin de développer des trajectoires de poids santé", explique Michelle Nguyen.

Jus pressé : attention au fructose

Interviewé par CNN, le co-auteur Dr. Walter Willett, professeur d'épidémiologie et de nutrition à Harvard T.H. Chan School of Public Health et professeur de médecine à la Harvard Medical School de Boston, rappelle : "Un problème fondamental avec le jus est la quantité. Consommer des fruits de cette façon facilite la surdose. Par exemple, à quelle fréquence mangeons-nous trois oranges ? Pourtant, un verre de jus d’orange contient environ trois oranges qui peuvent être consommées en une minute ou deux. Et nous pouvons en reprendre et cela ajoutera beaucoup de calories et conduira à un pic de glycémie."

En effet, l’expert rappelle que les fruits entiers et les purs jus ne sont pas métabolisés de la même manière. Avec les fruits entiers, les fibres permettent une libération lente du fructose (sucre d'origine naturelle présent principalement dans les fruits et le miel, NDLR) dans le sang. Par contre, le pressage détruit les fibres, ne laissant quasiment que le fructose. Ce dernier est alors absorbé très rapidement par l’organisme, favorisant les pics de glycémie et les calories.