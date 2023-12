Obésité : cette pilule vibrante aiderait à manger moins

L'ESSENTIEL Le MIT a mis au point une pilule vibrante qui crée une sensation de satiété, en faisant croire au cerveau que l'estomac est plein.

Des tests sur des porcs montrent que la pilule vibrante réduit la consommation d'aliments de 40 %.

Selon les chercheurs, leur technologie pourrait offrir une alternative aux approches actuelles pour traiter l’obésité.

Lorsque l'estomac est plein - que cela soit de nourriture ou de liquide - il envoie des signaux au cerveau qui créent une sensation de satiété, poussant ainsi à arrêter de manger. Les ingénieurs du MIT ont exploité ce phénomène pour développer leur nouveau projet : une pilule vibrante qui coupe l'appétit. Cet appareil a été présenté dans la revue Science Advances.

Obésité : les vibrations de la pilule coupent l'appétit

La pilule du MIT, aussi grosse qu'un complément alimentaire, commence à vibrer environ 30 minutes après son arrivée dans l'estomac. Ces vibrations activent les mêmes récepteurs qui détectent lorsque l’organe de l'appareil digestif est rempli. Elles créent ainsi pour le cerveau une sensation illusoire de "plénitude". Ce dernier stimule alors la production d’insuline, ainsi que d’hormones telles que le peptide C, le Pyy et le GLP-1 qui favorisent la digestion et le sentiment de satiété.

Pour évaluer son efficacité, des tests ont été réalisés sur des porcs. Les résultats ont montré que cette méthode permettait de réduire leur consommation d'aliments d'environ 40 %. De plus, les animaux ayant ingurgité la pilule vibrante, ont pris du poids plus lentement par rapport à ceux qui ne l'avaient pas avalée.

"La version actuelle de la pilule est conçue pour vibrer pendant environ 30 minutes après son arrivée dans l'estomac, mais les chercheurs envisagent d'explorer la possibilité de l'adapter pour qu'elle reste dans l'estomac pendant des périodes plus longues, où elle pourrait être allumée et éteinte sans fil selon vos besoins. Dans les études animales, les pilules ont traversé le tube digestif en quatre ou cinq jours", indique le communiqué. L'étude note qu'aucune complication comme des signe d’obstruction ou de perforation du tube digestif n'a été observé chez les animaux testeurs.

La pilule vibrante " pourrait être prise avant chaque repas"

Pour les chercheurs, cette pilule vibrante pourrait aider à lutter contre l'obésité. "Pour quelqu'un qui souhaite perdre du poids ou contrôler son appétit, il pourrait être pris avant chaque repas", explique l'auteure principale Shriya Srinivasan. "Cela pourrait être vraiment intéressant dans le sens où cela fournirait une option qui pourrait minimiser les effets secondaires que nous observons avec les autres traitements pharmacologiques." L'appareil pourrait aussi proposer aux personnes rencontrant des échecs avec les régimes et les programmes d'exercice. L'équipe note qu'elle serait aussi moins invasive que les chirurgies gastriques comme les sleeves et les bypass. Toutefois, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer que cette technologie est sans risque et bénéfique pour l'homme.