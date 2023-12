Obésité : ce pain riche en fibres aiderait à perdre du poids

L'ESSENTIEL Un pain enrichi en fibres permettrait de limiter la prise de poids.

Pour les personnes en surpoids, cela pourrait empêcher l’accumulation de kilos supplémentaires.

Cela a aussi des effets sur les risques de maladie métabolique comme le diabète.

Près de deux milliards de personnes étaient obèses ou en surpoids en 2016, selon des chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. "Le surpoids et l’obésité, ainsi que les maladies non transmissibles qui leur sont associées, sont largement évitables", prévient l’organisation. À travers le monde, des scientifiques travaillent sur des manières de prévenir l’obésité. En France, une équipe de l’université Clermont-Auvergne a mis au point un nouvel aliment capable de limiter la prise de poids : un pain enrichi en fibres.

Fibres alimentaires : leur consommation permet de lutter contre l’obésité

"Parmi les repères nutritionnels et les objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS) en France, il est recommandé d’augmenter la part des fibres dans notre alimentation pour prévenir l’occurence de l’obésité et des pathologies associées, mais aussi pour lutter contre l’obésité installée", explique Isabelle Savary-Auzeloux, dans un article paru sur The Conversation. Or, la consommation de fibres dans la population est inférieure aux recommandations du PNNS, soit 30 g. Ces fibres sont présentes dans différents aliments comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et les graines.

La scientifique et son équipe se sont pour leur part particulièrement intéressées aux "fibres fermentescibles", celles qui sont dégradées par le microbiote intestinal. Différentes études ont montré que cette famille de nutriment a des effets positifs sur la sensibilité à l’insuline et sur la réduction du risque de diabète. Pour faciliter leur consommation, la scientifique et son équipe ont mis au point un pain qui en contient une quantité importante. "Un mélange de fibres fermentescibles a été développé sur une base de 20 % d’inuline, 20 % de pectine et 60 % d’amidon résistant, précise-t-elle. Ainsi, la consommation de 250 g (soit environ une baguette) de ce pain apporte 25 g de fibres et permet d’atteindre, voire de dépasser, les recommandations du PNNS dans le cadre d’une alimentation saine."

Pain enrichi en fibres : des effets bénéfiques démontrés dans une étude sur des porcs

Un test a été réalisé sur des minis porcs, qui partagent plusieurs caractéristiques avec les humains d’un point de vue digestif et intestinal. "Ces mini porcs sont ainsi nourris afin qu’ils développent de l’obésité : ingestion de 800 g d’un régime enrichi en graisse et sucre (apport énergétique largement supérieur à leurs besoins), explique l’autrice principale de cette étude. Les mini porcs reçoivent de plus : soit 250 g de pain à base d’une farine raffinée pauvre en fibres, celle que l’on retrouve dans les baguettes blanches (T = Témoin) soit 250 g d’un pain enrichi en fibres fermentescibles (F = Fibres)." Dans le groupe F, la prise de poids était 15 % inférieure, en comparaison au groupe témoin. La quantité de graisse stockée dans le foie était aussi réduite. "Les fibres fermentescibles présentes dans le pain des animaux F ont aussi permis de stimuler, dans le muscle, l’expression de nombreux gènes impliqués dans la dégradation complète des acides gras (graisses) ainsi que dans l’activité mitochondriale (la centrale énergétique de nos cellules)."

Un pain enrichi en fibres recommandé aux personnes en surpoids ?

Pour les auteurs de cette étude, l'ingestion de ce pain, en quantité raisonnable pourrait faciliter la consommation de fibres, limiter la prise de poids et améliorer la métabolisation des lipides. "Ce pain pourrait être recommandé pour les personnes en surpoids afin qu’elles puissent, sans régime amaigrissant, éviter de prendre du poids, conclut Isabelle Savary-Auzeloux. La mise à disposition de ce type de pain pourrait également limiter l’arrivée de perturbations métaboliques associées à l’obésité comme le développement de l’insulino-résistance puis du diabète sur le long terme."