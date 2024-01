Covid-19 : le variant JN.1 est le plus détecté en France

L'ESSENTIEL Le variant JN.1, aussi appelé "Juno", est un sous-lignage de BA.2.86, qui est surnommé "Pirola".

Ce dernier est le variant qui circule le plus en France. Il représente 67-70 % des séquences interprétables des enquêtes du 11 et du 18 décembre 2023, selon Santé publique France.

Pour l’heure, l’autorité sanitaire indique qu’aucun signal préoccupant en termes de santé n’a été associé à la souche JN.1.

Alors que la propagation des virus grippaux s’est intensifiée du 1er au 7 janvier, une réduction de l’ensemble des indicateurs de la Covid-19 a été observée, malgré une circulation du SARS-CoV-2 toujours active. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, le taux de positivité était en diminution en ville et à l'hôpital. Les indicateurs virologiques issus des tests réalisés en laboratoires de biologie médicale étaient également en baisse dans toutes les classes d'âge. Dans les eaux usées, la détection du coronavirus était aussi en forte diminution.

Variant JN.1 : "Il représentait autour de 67-70 % des séquences"

Cependant, la dynamique d'augmentation du variant BA.2.86, surnommé "Pirola" et qui a commencé à se propager dès la fin du mois d’août dans le pays, se poursuit. Elle "est portée majoritairement par JN.1". Car oui, actuellement le sous-lignage JN.1, aussi appelé "Juno", est devenu le variant majoritaire en France hexagonale. "Il représentait autour de 67-70 % des séquences interprétables des enquêtes Flash du 11 et du 18 décembre 2023 (contre 62 % pour celle du 04 décembre)", peut-on lire dans le bulletin publié par Santé publique France le 10 janvier.

Le variant JN.1 serait très contagieux, car il dispose d’une mutation supplémentaire dans la protéine de pointe. Ainsi, ce sous-lignage serait plus résistant aux anticorps. D’après l’autorité sanitaire, à ce stade, aucun signal préoccupant en termes de santé publique n’a été associé à la souche JN.1, qui provoquerait des symptômes similaires à ceux des autres virus hivernaux. Dans la liste des signes, on retrouve la fièvre, la fatigue, le nez bouché, des maux de tête, la toux. Ce variant serait également à l’origine de douleurs musculaires, de difficultés respiratoires et de la perte de goût et d’odorat.

Adopter les gestes barrières en complément de la vaccination contre la Covid-19

"Dans ce contexte, l’adoption systématique des gestes barrières en complément de la vaccination demeure un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications en limitant le risque de transmission de ces virus à l’entourage : le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes vulnérables, le lavage des mains et l’aération régulière des lieux clos", a souligné Santé publique France.