Comment initier votre enfant à la notion d'argent ?

L'ESSENTIEL L'argent est un concept souvent complexe à comprendre pour les enfants.

Enseigner à votre enfant de façon précoce les notions financières lui sera d'une aide plus tard, pour une gestion financière saine mais aussi pour son autonomie et son sens des responsabilités.

Pour l'aider, vous pouvez par exemple l'impliquer dans des activités quotidiennes, notamment au moment de faire des courses.

Si l'argent est un concept fondamental, il peut être complexe à comprendre pour les enfants. Pourtant, il est possible de leur enseigner de façon ludique la compréhension de la valeur des objets, la distinction entre leurs besoins et leurs désirs en les initiant dès leur plus jeune âge.

Pourquoi enseigner la valeur de l'argent ?

Prendre le temps d'enseigner à votre enfant précocement les notions financières peut être une aide pour qu'il développe de bonnes habitudes. A long terme, vous lui donnez non seulement des outils nécessaires pour une gestion financière saine, mais vous contribuez aussi à développer la notion de responsabilité et d'autonomie.

Faire comprendre la valeur de l'argent

Vous pouvez tout à fait commencer à parler d'argent avec votre enfant dès son plus jeune âge. Lui expliquer que tout n'est pas gratuit et que certaines choses nécessitent un paiement peut être un bon point de départ.

En général, vers 4 ans, il commence à comprendre que les objets de la vie quotidienne, comme la nourriture, les vêtements ou les jouets, ont un coût. Vous établissez ainsi une base pour comprendre la valeur de l'argent sans entrer dans les détails complexes.

En grandissant, vous pouvez lui expliquer simplement que certains achats sont essentiels pour le bien-être comme la nourriture ou le logement, et que d'autres, comme les jouets ou les sorties, sont des plaisirs additionnels. Vous l'aidez ainsi à comprendre la différence entre les besoins et les désirs et l'importance de planifier ses dépenses.

Quelles activités pratiques pour apprendre ?

Impliquer votre enfant dans des activités quotidiennes peut-être très éducatif et ludique pour lui. Vous pouvez par exemple lui demander de vous accompagner dans les magasins pour discuter ensemble des choix d'achats, lui permettre de payer en espèces pour de petites sommes, ou de jouer à faire des courses à la maison. De cette façon vous lui enseignez de façon interactive la valeur de l'argent.

Vous pouvez aussi lui offrir une tirelire qui lui permettra d'économiser pour un objet désiré. Il peut aussi s'amuser à comparer les prix dans les magasins. Tous ces exercices pratiques rendent l'apprentissage plus concret pour lui.

En savoir plus : "Enseignez l’argent à vos enfants: Le guide de l’éducation financière de 3 à 18 ans : argent, épargne et investissement en famille" de Rémi de Truchis de Varennes.