Comment aider votre enfant à développer son autocontrôle ?

Le développement de l'autocontrôle chez l'enfant est une étape cruciale dans son épanouissement. Savoir comprendre et maîtriser ses émotions demande du temps et de la pratique pour laquelle les parents jouent un rôle essentiel.

Reconnaître et exprimer ses émotions

Avant même de maîtriser ses émotions, chaque enfant doit d'abord apprendre à les reconnaître physiquement et à les identifier. L'autocontrôle est ensuite la capacité qu'il développe à réfléchir avant de réagir impulsivement.

Avant l'âge de cinq ans, le développement de cette compétence est complexe en raison de la croissance continue de la partie du cerveau responsable de la gestion des impulsions. En grandissant, l'enfant pourra exprimer ses émotions de manière plus calme, en adaptant ses gestes et ses réactions à la situation.

Favoriser les apprentissages nécessaires

Si à l'âge de cinq ans, l'enfant agit en fonction de ses besoins, progressivement, il pourra mieux se contrôler et réagir de façon plus adaptée à différentes situations. Le chemin vers un meilleur contrôle émotionnel implique l'apprentissage de la patience, de la tolérance à la frustration, de la capacité à se calmer et à écouter les autres.

En tant que parents, votre influence positive et votre capacité à modéliser un comportement émotionnellement équilibré jouent un rôle crucial dans ses apprentissages. Ainsi, en cas de crise, n'hésitez pas à stopper ses gestes agressifs tout en restant calme et une fois la tempête émotionnelle passée, réconfortez-le et discutez de l'incident avec calme pour favoriser une compréhension mutuelle.

Quelles pratiques au quotidien pour développer l'autocontrôle ?

Pour l'aider à renforcer son autocontrôle, vous pouvez :

• L’aider à patienter en lui donnant des indices clairs sur le temps d'attente, en utilisant des indices visuels et en proposant des choix de jeux ou d'activités.

• L’aider à tolérer la frustration en nommant ses émotions, en encourageant la communication après le calme et en fixant des limites tout en orientant son attention.

• L’aider à écouter les autres en encourageant le contact visuel et en pratiquant l'écoute à travers des histoires ou des observations.

En savoir plus : "Voyage dans le monde des émotions : 28 contes pour les petits cœurs en développement" de Hervé Rangapen.