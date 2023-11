Les traumatismes de l'enfance accroissent l’instabilité émotionnelle

L'ESSENTIEL Les personnes ayant subi des traumatismes dans leur prime jeunesse ont des émotions plus intenses et plus variables que les autres.

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs ont analysé les émotions de 384 adultes néerlandophones.

Ces résultats sont importants car ils mettent en évidence les conséquences à long terme des traumatismes infantiles sur le fonctionnement émotionnel.

Alors qu’Elisabeth Borne présente lundi 20 novembre le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants, une étude récente menée aux Pays-Bas a révélé que les personnes ayant subi des traumatismes dans leur prime jeunesse ont des émotions plus intenses et plus variables que les autres.

"Les fluctuations dynamiques de l'affect chez les personnes ayant subi un traumatisme pendant l'enfance ont été peu étudiées, ce qui limite la compréhension des effets durables des traumatismes de la jeunesse et le développement ultime de plans de traitement personnalisés", a expliqué l’auteure de l’étude Erika Kuzminskait.



L'étude, qui a été publiée dans la revue Psychological Medicine, s'est appuyée sur les données d'une recherche en cours aux Pays-Bas (la "Netherlands Study of Depression and Anxiety").

384 adultes suivis pendant deux semaines pour évaluer leurs émotions et leurs traumatismes

Les chercheurs ont évalué et analysé les émotions de 384 adultes néerlandophones. Certains souffraient d'une dépression ou d'un trouble anxieux, d'autres allaient psychologiquement bien et servaient de témoins. Les participants ont été suivis pendant deux semaines et ont rempli des questionnaires tous les jours pour évaluer leur intensité et leur variabilité émotionnelle.



Bilan : les personnes porteuses de traumatismes infantiles ont exprimé des sentiments altérés tout au long de l'étude. Plus précisément, elles ont rapporté moins d'émotions positives et plus d'émotions négatives par rapport aux participants sans traumatisme précoce. Les traumatisés ont également présenté des variations plus importantes dans l'intensité de leurs émotions.

Traiter les conséquences à long terme des traumatismes infantiles

Ces résultats sont importants car ils mettent en évidence les conséquences à long terme des traumatismes infantiles sur le fonctionnement émotionnel, qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être psychologique et la santé globale.



Des mesures de prévention et de soutien sont nécessaires pour aider ces personnes à développer des mécanismes de régulation émotionnelle sains et à surmonter les conséquences négatives de leur passé difficile.