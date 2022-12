Traumatisme : ce médicament courant pourrait faire disparaître les flashbacks

L'ESSENTIEL Le risque de développer un trouble du stress post-traumatique (TSPT) dépend de facteurs préexistants propres aux patients.

Actuellement, la prise en charge de ce trouble passe essentiellement par une psychothérapie appelée « EMDR ».

Lorsqu’une personne subit un traumatisme, elle peut souffrir par la suite de flashbacks lui faisant sans cesse revivre le même événement. Pour les aider à se débarrasser de ce handicap contre lequel les psychothérapies ne sont pas toujours efficaces, des scientifiques ont testé avec succès l'hydrocortisone, un médicament anti-inflammatoire.

30 milligrammes d'hydrocortisone

Dans ce nouvel essai mené à l'University College London (UCL), 120 participants ont d’abord regardé des vidéos d’une violence extrême. 60 d’entre eux ont ensuite pris 30 milligrammes d'hydrocortisone, tandis que les autres n’ingéraient qu’un simple placebo. Quelque temps après, toutes les personnes testées ont communiqué aux scientifiques leurs ressentis.

Les chercheurs ont alors constaté que le groupe qui avait avalé un comprimé d’hydrocortisone immédiatement après le visionnage avait conservé des souvenirs moins pénibles des images choquantes que ceux qui avaient reçu un placebo.

L'équipe a également remarqué que les hommes et les femmes réagissaient différemment au médicament. Une semaine après avoir regardé les vidéos violentes, les hommes ayant des niveaux élevés d'œstrogènes en avaient des souvenirs moins désagréables que les femmes.

Flashbacks : "une caractéristique du syndrome de stress post-traumatique"

"La persistance de souvenirs pénibles et intrusifs est une caractéristique majeure du syndrome de stress post-traumatique", explique Vanessa Hennessy, directrice de l’étude et membre de l'UCL. "Les résultats que nous présentons ici s'appuient sur des études antérieures ayant déjà analysé les émotions qui sous-tendent les flashbacks, dans le but de réduire leur fréquence et leur intensité, sans toutefois les effacer complètement de la mémoire de la personne traumatisée", complète-t-elle."Notre travail montre aussi combien il est important de mener de nouvelles expériences avec des personnes en bonne santé pour déterminer comment l'hydrocortisone fonctionne", conclut-elle.



À l’heure actuelle, l'hydrocortisone est un stéroïde anti-inflammatoire utilisé pour traiter des affections, telles que l'arthrite.