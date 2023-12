Grippe : 2 nouvelles régions en phase épidémique pour le nouvel an

L'ESSENTIEL Dans l’hexagone, sept régions sont désormais en phase épidémique et six en phase pré-épidémique.

Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), la Guyane et Mayotte étaient en épidémie et la Guadeloupe est passée cette semaine en pré-épidémie.

Sur la semaine du 18 au 24 décembre, tous les indicateurs grippe/syndrome grippal en ville et à l’hôpital étaient en hausse.

L’épidémie de grippe, qui avait déjà gagné toute la zone Est du pays, touche désormais l’Île-de-France et les Hauts-de-France, selon le dernier bulletin des Infections respiratoires aiguës publié par Santé publique France le 27 décembre 2023.

7 régions en phase épidémique et 6 en pré-épidémique

Dans l’hexagone, au total, sept régions sont désormais en phase épidémique et six en phase pré-épidémique. Dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), la Guyane et Mayotte étaient en épidémie et la Guadeloupe est passée cette semaine en pré-épidémie.

La grippe progresse donc sur le sol français. En métropole, en semaine 51, c’est-à-dire du 18 au 24 décembre, il y avait une augmentation de tous les indicateurs de cette maladie aussi bien en ville qu'à l’hôpital par rapport à la semaine précédente :

+ 0,7 point pour les actes médicaux, passant de 7,7 % à 8,4 %.

+ 0,4 point pour les passages aux urgences, passant de 0,8 % à 1,1 %.

+ 0,3 point pour les hospitalisations après passage aux urgences, passant de 0,6 % à 0,9 %.

“Le nombre de passages aux urgences pour grippe/syndrome grippal et la part d'activité parmi l'ensemble des passages étaient en augmentation dans toutes les classes d'âge et plus particulièrement chez 0-14 ans, peut-on lire dans le bulletin des Infections respiratoires aiguës de Santé publique France. Le nombre d’hospitalisations après passage était en hausse (572 du 18 au 24 décembre contre 413 du 11 au 17 décembre, soit + 38 %) ainsi que la part des hospitalisations après passage (0,9 % contre 0,6 %). Cette augmentation concernait toutes les classes d’âges, mais plus particulièrement les 0-4 ans (2,0 % contre 0,9 %, soit +1,1 point).”

Virus de l'hiver : le pic de l'épidémie de bronchiolite a été atteint

En dehors de la grippe, le rapport de Santé publique France apporte une bonne nouvelle : le pic de l’épidémie de bronchiolite est passé. L’instance de santé indique “une diminution des indicateurs syndromiques pour la troisième semaine consécutive” qui restent “à un niveau élevé dans toutes les régions hexagonales”.

Pour la Covid-19 en revanche, Santé publique France note une “légère baisse des indicateurs” mais “avec une circulation du SARS-CoV-2 toujours à un niveau élevé”. L’instance de santé invite les personnes à risque à se faire vacciner contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière. “En complément de cette vaccination, l’adoption systématique par tous des gestes barrières reste un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications en limitant le risque de transmission de ces virus à son entourage, particulièrement en cette période de fêtes de fin d'année.”