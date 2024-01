Pneumonie : pourquoi il faut se laver les dents tous les jours à l'hôpital

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le brossage des dents est lié à une baisse des taux de pneumonie chez les patients hospitalisés.

Se brosser les dents est également associé à un risque moindre de mortalité en soins intensifs, à une durée de ventilation mécanique plus courte et à une durée de séjour plus courte en soins intensifs.

Pour les chercheurs, le brossage des dents pourrait être un moyen efficace et peu coûteux de lutter contre les pneumonies nosocomiales.

La pneumonie nosocomiale est l’infection nosocomiale la plus courante et la plus mortelle. Cette infection pulmonaire qui se développe au moins 48 heures après l'hospitalisation, touche environ 1 % des patients hospitalisés. La solution pour réduire les risques de la contracter pendant son séjour dans un établissement de santé ? Se laver les dents tous les jours, selon des travaux parus dans JAMA Internal Medicine le 18 décembre 2023.

Brossage des dents à l'hôpital : un risque plus faible de pneumonie nosocomiale

Pour cette étude, les chercheurs du Brigham and Women's Hospital et du Harvard Pilgrim Health Care Institute ont réexaminé 15 essais cliniques randomisés. Ils portaient sur une population effective de 2.786 patients hospitalisés, comparant leur santé avec les soins bucco-dentaires pratiqués pendant leur séjour à l'hôpital. Les analyses montrent que le brossage des dents était associé à un risque significativement plus faible de contracter une pneumonie nosocomiale et de décès en soins intensifs.

Cet effet protecteur était plus fort chez les malades sous assistance respiratoire. Un brossage des dents quotidien permettait d'éviter un cas de pneumonie pour 12 patients sous ventilation mécanique. De leur côté, les adultes en soins intensifs dont les dents étaient brossées, bénéficiaient de séjours plus courts et moins de jours sous respirateur. Les résultats étaient similaires que les dents aient été lavées deux, trois fois ou quatre fois par jour.

Brossage des dents : un geste à inclure dans les soins de l'hôpital

Pour les scientifiques à l'origine de l'étude, leurs résultats suggèrent que le brossage des dents devrait être considéré comme une composante essentielle des soins standard chez les patients hospitalisés.

"Le signal que nous voyons ici vers une mortalité plus faible est frappant : il suggère que le brossage régulier des dents à l'hôpital peut sauver des vies", explique l'auteur Dr Michael Klompas dans un communiqué, "il est rare dans le monde de la médecine préventive hospitalière de trouver quelque chose de ce genre qui soit à la fois efficace et bon marché. Au lieu d’un nouveau dispositif ou d’un nouveau médicament, notre étude indique que quelque chose d’aussi simple que se brosser les dents peut faire une grande différence".

"Nous espérons que notre recherche contribuera à catalyser les politiques et les programmes visant à garantir que les patients hospitalisés se brossent régulièrement les dents. Si un patient ne peut pas effectuer la tâche lui-même, nous recommandons l'aide d'un membre de l'équipe soignante du patient", ajoute l'expert.