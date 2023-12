Sexualité : attention à la fracture du pénis à Noël !

L'ESSENTIEL L'incidence des fractures du pénis augmente fortement entre les 24 et 26 décembre, selon une nouvelle étude.

Il s'agit d'une urgence urologique rare très douloureuse. Elle survient lors de relations sexuelles "sauvages", et particulièrement lors de positions où il n'y a pas de contact visuel entre les partenaires.

Les chercheurs appellent ainsi les couples à la prudence.

Si je vous dis blessure de Noël, vous penserez très certainement aux coupures liées aux ouvertures des huîtres. Et si en effet, elles sont à l’origine de très nombreuses visites aux urgences pendant les fêtes. Les médecins font face à une hausse d’un autre type d’accident à la même période : les fractures du pénis.

Une étude de l’université de Munich, publiée dans le British Journal of Urology International, révèle que l’incidence de cette urgence médicale augmente fortement entre les 24 et 26 décembre. Les chercheurs mettent ainsi en garde les hommes : ne laissez pas l’esprit festif vous entraîner dans des rapports sexuels “trop intenses” ou des positions trop acrobatiques.

Les fractures du pénis en forte hausse à Noël

Pour leur étude, les scientifiques ont repris les dossiers des 3.421 hommes ayant été soignés pour une fracture du pénis en Allemagne entre 2005 et 2021. Les analyses ont montré que si la plupart des patients étaient admis le week-end ou pendant l’été, Noël était une aussi une période dangereuse pour le membre masculin.

Les risques de subir cette blessure douloureuse augmentaient de manière significative entre le 24 et le 26 décembre, en particulier chez les personnes d'âge moyen. “Si chaque jour était comme Noël, il y aurait eu 43 % de fractures du pénis en plus en Allemagne à partir de 2005”, écrivent les auteurs dans leur article.

En revanche, le Nouvel An semble moins nourrir les ardeurs des couples. En effet, l’incidence est significativement moindre lors de la Saint-Sylvestre. Seulement 28 cas ont été enregistrés au cours du réveillon pendant les 16 ans étudiés (contre 40 à la période de Noël). Toutefois, il pourrait s’agir, ici, d’une particularité germanique. “Il serait intéressant de connaître les données d'autres pays. Mais en Allemagne, la semaine de Noël est largement célébrée, tandis que le réveillon du Nouvel An a tendance à être un peu plus calme", ​​a confié le Dr Nikolaos Pyrgides, urologue à l'université Ludwig Maximilian de Munich et responsable de la recherche, au Guardian.

Fracture du pénis : les “rapports sexuels sauvages” en cause

La fracture du pénis est une urgence urologique rare qui survient uniquement lors d’une érection. Elle se caractérise par une rupture de l’albuginée, membrane qui enveloppe le corps caverneux. Généralement, les patients indiquent avoir entendu un craquement puis avoir ressenti une douleur intense. Des gonflements et des ecchymoses graves sont observés. "Lorsqu'ils se présentent à leur médecin, leur pénis ressemble souvent à une aubergine", a expliqué le chercheur au journal britannique.

"Cette blessure a tendance à se produire lors de rapports sexuels sauvages – en particulier dans des positions où vous n'êtes pas en contact visuel direct [avec votre partenaire], comme la cowgirl inversée", a précisé l’expert puis il ajouté : "La plupart des fractures du pénis surviennent dans des scénarios non-conventionnels, comme lors de relations extraconjugales ou lorsque des rapports sexuels ont lieu dans des lieux inhabituels."

Le plus souvent, une fracture du pénis nécessite une hospitalisation et une intervention chirurgicale. Il ne faut donc pas attendre pour consulter. Par ailleurs, elle s’accompagne de lésions à l’urètre dans environ 25 % des cas.

À l’approche des fêtes, l’équipe de chercheurs allemands conseille ainsi aux couples de faire preuve de prudence et éviter les acrobaties sous le sapin.