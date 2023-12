« Si la santé de votre enfant vous inquiète, contactez le 15 avant d’aller aux urgences »

L'ESSENTIEL Les virus de l'hiver circulent de plus en plus activement, nécessitant parfois une hospitalisation des enfants qui les attrapent.

Néanmoins, le Docteur Philippe Babe, chef des urgences à l’Hôpital Pédiatrique Universitaire Lenval, rappelle aux parents qu'il faut appeler le 15 avant de se rendre aux urgences si l'état de santé de leur enfant les inquiète.

"En appelant le 15 avant leur venue, les parents nous permettent de mieux appréhender l’arrivée de nos patients", explique-t-il.

Alors que les virus de l’hiver circulent désormais très activement, le Docteur Philippe Babe, chef des urgences à l’Hôpital Pédiatrique Universitaire Lenval, rappelle aux parents la conduite à tenir s’ils s’inquiètent pour la santé de leur enfant.

Urgences : "le degré de gravité doit au préalable être pris en compte par le 15"

"Les virus de l’hiver sont là. Cette année, l’augmentation des patients se fait plus progressivement, mais les virus sont aussi plus nombreux sur la même période", commence-t-il. "Chaque jour, les équipes médicales et paramédicales s’organisent et s’appuient sur une gestion des lits la plus millimétrée possible", poursuit-il.



"Avant de vous rendre aux urgences, le degré de gravité doit donc au préalable être pris en compte par le 15. C’est l’une des clés pour être bien orienté et soutenir notre système de santé", insiste-t-il. "En appelant le 15 avant leur venue, les parents nous permettent de mieux appréhender l’arrivée de nos patients. Nous travaillons ensemble. Les médecins du 15 ont une visibilité sur l’ensemble de l’offre de soin du département. Ils sont aussi formés aux premiers secours et au conseil", rappelle-t-il.

Urgences : "l’heure d’arrivée ne conditionne pas l’heure de passage"

Le délai d’attente aux urgences peut être important. Chaque enfant à son arrivée est reçu par un(e) infirmièr(e) d’accueil et d’orientation. "L’heure d’arrivée ne conditionne pas l’heure de passage, c’est bien la gravité et la situation de chacun qui détermine la prise en soin", expliquent aussi les personnels de l’Hôpital Pédiatrique Universitaire Lenval.



"Cette situation particulièrement tendue va perdurer quelques semaines. L’autre consigne est celle d’adopter à nouveau les gestes barrières", souligne par ailleurs Philippe Babe. "En présence de jeunes enfants ou de personnes fragiles, les lavages de main doivent être accentués, et le port d’un masque est recommandé dans les lieux fréquentés", ajoute-t-il.

Les urgences pédiatriques accueillent 180 à 200 enfants par jour

Dans son dernier rapport, Santé Publique France indique que "le taux d’incidence de diarrhée aiguë rapporté par le réseau Sentinelles est en hausse depuis plusieurs semaines". L'agence de santé note également une poursuite des épidémies de bronchiolite et de grippe dans l'Hexagone, avec un niveau de circulation toujours en augmentation du SARS-CoV-2.

Les infections respiratoires aigües (grippe, bronchiolite, gastro-entérite, Covid) nécessitent parfois chez les plus fragiles une prise en soin hospitalière (surveillance, réhydratation…).



En moyenne, les urgences pédiatriques accueillent 180 à 200 patients par jour. Les enfants reçus ont généralement autour de 5 ans, un chiffre qui diminue en période épidémique (il était de 2 ans en novembre dernier).