Graines de chia : ses bienfaits décryptés par la science

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont passé au crible les gènes et les marqueurs génétiques des graines de chia.

Ils ont identifié 2.707 gènes susceptibles de générer de petits peptides bioactifs dérivés de protéines ayant des propriétés anti-diabète et anti-hypertension.

Pour l'auteur principal, cette étude ouvre des possibilités d'étudier les graines de chia à travers l'objectif d'améliorer la santé humaine.

Dans les smoothies, les yaourts, les salades ou même les crêpes… les graines de chia s’invitent dans nombre de nos recettes en raison des vertus nutritionnelles qu’on leur prête.

Les scientifiques de l'Université d'État de l'Oregon ont séquencé le génome de ces petites graines rondes pour déterminer précisément les avantages de la plante pour la santé humaine. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Frontiers in Plant Science, le 14 décembre 2023.

Graine de chia : son génome a été décrypté

Pour mettre en lumière les possibles avantages des graines de chia, les chercheurs ont passé au crible les gènes et les marqueurs génétiques de la plante. Ils ont identifié 2.707 gènes hautement exprimés qui sont susceptibles de générer de petits peptides bioactifs dérivés de protéines. “Lorsque la protéine de la graine est digérée dans le tractus intestinal, ces petits biopeptides sont libérés et absorbés dans le corps et ont des propriétés potentielles qui peuvent aider à soulager des problèmes de santé humaine comme le diabète de type 2 et l'hypertension. Il s'agit du premier rapport d'une analyse du génome végétal ayant des avantages pour la santé humaine”, précisent les auteurs dans un communiqué.

Ils ont aussi trouvé 29 gènes impliqués dans la biosynthèse des acides gras polyinsaturés. En d’autres termes, la formation d'oméga-3, nutriment essentiel pour une bonne santé cardiaque.

Par ailleurs, lorsque la plante est imbibée d'eau, elle forme un gel. Ce dernier agit comme un modificateur de texture, un émulsifiant, un gélifiant et un agent d'encapsulation dans les aliments, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. L’équipe a identifié 93 gènes qui participent à ce phénomène.

Cholestérol, cancer, diabète de type 2 : les nombreux bienfaits des graines de chia

Dans le communiqué de leur établissement, les chercheurs ont également fait le point sur les bénéfices des graines de chia mis en avant dans des études antérieures :

Les acides gras polyinsaturés présents dans les graines de chia améliorent la santé cardiovasculaire et le cholestérol et ont des propriétés anticancéreuses.

La teneur élevée en fibres de l’aliment aide à stabiliser les niveaux de glucose sanguin chez les patients diabétiques de type 2 et aide les personnes atteintes de maladies liées aux tractus gastro-intestinaux .

Les protéines dans les graines de chia ont le potentiel d'aider à traiter le cancer et l'hypertension artérielle et ont également des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes.

Pour les scientifiques, leurs travaux et leur séquençage du génome vont ouvrir de nouvelles possibilités d’usage pour les graines de chia. "Cette recherche ouvre aux scientifiques des possibilités d'étudier les graines de chia à travers l'objectif d'améliorer la santé humaine tout en continuant à approfondir notre connaissance de tous les avantages nutritionnels du chia", a expliqué Pankaj Jaiswal, professeur au département de botanique et de phytopathologie du Collège ou des sciences agricoles de l'État de l'Oregon.