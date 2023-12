Les graines de courges ont des bénéfices insoupçonnés pour votre santé

L'ESSENTIEL Les graines de courges contiennent de nombreux nutriments bénéfiques pour la santé.

Leur consommation pourrait notamment contribuer à l’amélioration de la santé cardiaque et osseuse, de la tension artérielle, du sommeil, etc.

L’idéal est de les “faire maison”, en les enlevant du légume, car elles contiennent ainsi moins de sodium et plus de nutriments.

De petite taille, les graines de courges ont pourtant de nombreux bénéfices sur l’organisme. En effet, celles-ci sont riches en minéraux, en fibres, en zinc, en antioxydants, en protéines, en acides gras oméga 6, en potassium et en magnésium. Une liste importante, qu’il est rare de voir au sein d’un seul et même aliment.

Les bénéfices sur la santé des graines de courges

Dans un article, l’American Heart Association détaille tous les bienfaits de ces petites graines :

Amélioration de la santé osseuse et cardiaque (magnésium)

Diminution de la tension artérielle (magnésium et l'huile de graines de courges)

Réduction des migraines (magnésium)

Amélioration du sommeil

Réduction des risques de certains cancers

Action anti-inflammatoire (zinc)

Diminution du cholestérol (l’huile de graines de courges)

Maintien du contrôle de la glycémie

Le seul point négatif des graines de courges est leur valeur énergétique : il y a environ 450 calories pour 100 grammes de graines de courges. Comme beaucoup d'aliments, il faut donc les consommer avec modération. Mais comment ?

Généralement, les graines de courges viennent compléter un plat. Vous pouvez par exemple en mettre une petite quantité sur une salade composée ou une soupe pour un repas du midi ou du soir. Mais si vous préférez les intégrer à votre routine dès le matin, mettez-en une petite quantité dans votre muesli ou votre porridge.

Santé : préférez les graines de courges “faites maison”

Vous pouvez trouver des graines de courges en magasin, déjà préparées. Mais l’American Heart Association recommande, si possible, de les extraire directement des légumes. Elles contiennent ainsi moins de sodium et plus de minéraux.

Une fois les graines retirées, laissez-les tremper dans l'eau pendant quelques heures pour retirer les filaments plus facilement. Ensuite, vous pouvez y ajouter des épices et les cuire pendant 15 à 20 minutes au four.

De cette façon, vous aurez plus de minéraux mais aussi plus de fibres. D'après l’American Heart Association, les graines de citrouille entières et grillées dans leur coque contiennent environ 5,2 grammes de fibres par portion, tandis que les graines décortiquées n'en contiennent que 1,8 grammes.