Cancer du sein : les graines de lin pourraient réduire le risque

L'ESSENTIEL Les graines de lin, bonnes pour la santé du microbiote intestinal, pourraient aider à prévenir l’apparition du cancer du sein, selon une étude. Le mieux serait de les consommer entières.

Les chercheurs suggèrent qu'un tel bienfait pourrait s’expliquer par la grande quantité de lignanes, des phyto-œstrogènes, dans les graines de lin.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment observé chez les femmes en France, avec quelque 61.000 nouveaux cas estimés en 2023. Il reste cette année la première cause de décès par cancer chez les femmes.

Anti-inflammatoires, anti-oxydantes, laxatives, bourrées de nutriments, vitamines et minéraux... Les graines de lin regorgent de vertus santé. En provoquant une réaction dans le microbiote, ces "super" oléagineux pourraient même aider à conjurer le risque de cancer du sein, toujours première cause de décès par cancer chez les femmes en 2023. C’est du moins ce que suggère une nouvelle étude publiée dans la revue Microbiology Spectrum.

Un lien entre microbiote, expression génique et cancer du sein

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’Université de Toronto (Canada) se sont appuyés sur les résultats d’une expérience réalisée sur des souris femelles. Ils ont analysé, en fonction de leur régime alimentaire notamment, les bactéries et autres micro-organismes vivant dans leurs intestins, ainsi que les données provenant de leurs échantillons de cancer du sein et de tissu mammaire. L’objectif était d'établir le potentiel lien entre composition du microbiote et risque de cancer.

Et un lien-clé a bel et bien été trouvé, entre microbiote et... expression génique. L’équipe scientifique a d’abord constaté que "l’abondance de certaines bactéries intestinales était associée à l’expression de microARN dans la glande mammaire" – pour rappel, les microARN sont de petites molécules essentielles pour réguler l’expression des gènes. En parallèle, elle a observé que les microARN de la glande mammaire pouvaient "être impliqués dans le développement du cancer du sein", peut-on lire dans un communiqué.

Consommer les graines de lin entières

C’est là que les graines de lin entrent en jeu. Les chercheurs ont en effet découvert que "la consommation de ces oléagineux contribuait à modifier la relation entre les bactéries intestinales responsables et les microARN, permettant ainsi potentiellement de limiter le risque de cancer de sein", explique Dr Elena M. Comelli, autrice principale de l’étude.

Elle poursuit : "Les graines de lin sont riches en lignanes, des composés qui doivent être métabolisés par le microbiote intestinal pour libérer des métabolites qui sont ensuite absorbés dans la circulation. Et nous avons constaté qu’elles affectent la relation microbiote-glande mammaire, ce qui suggère qu'il peut y avoir une nouvelle voie de prévention du cancer du sein."

Pour que notre transit intestinal en recueille tous les fruits, il faudrait consommer les graines de lins "en tant qu’aliments entiers", selon la chercheuse.