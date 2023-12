Congé menstruel : une France partagée sur le sujet mais assez positive

L'ESSENTIEL L'Espagne est un des premiers pays à avoir adopté une loi donnant le droit à un arrêt de travail en cas de règles incapacitantes.

La France propose une loi visant à accorder treize jours par an, maximum, à des femmes ayant des règles particulièrement douloureuses.

L'Indonésie, a adopté une loi en 2003 qui prévoit un ou deux jours de congés payés en début de cycle menstruel ou en cas de règles très douloureuses.

Une partie du sondage, réalisé sur 1.006 salariés de 18 à 55 ans, révèle que 52,3 % des participants, avec une légère majorité de femmes, sont en faveur de l'instauration de jours de congé menstruel spécifiques. Cette donnée souligne une acceptation croissante de la nécessité de ces congés dans les entreprises. Elle peut être liée à une prise de conscience croissante de l'impact des règles douloureuses sur la vie professionnelle des femmes. Les douleurs menstruelles peuvent être sévères et affecter considérablement la capacité à travailler efficacement.

Amélioration de la considération et du bien-être des employées

Une grande majorité des répondants, soit 73,2 %, considèrent que ces congés spécifiques amélioreraient la considération et le bien-être des employées au travail, une opinion partagée par une proportion significative d'hommes (64,4 %) et de femmes (80 %). Ce constat a mis en évidence l'importance de reconnaître et de respecter les besoins spécifiques des femmes sur leur lieu de travail.

Le congé menstruel, sexiste ?

L'enquête révèle une façon de penser : les hommes sont plus nombreux à penser que ces congés contribuent à renforcer l'empowerment au travail. Cet écart soulève des questions intéressantes sur la perception des congés menstruels dans le cadre professionnel et la manière dont ils peuvent potentiellement promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Inquiétudes et craintes exprimées

Cependant, le sondage met également en lumière des inquiétudes. Un groupe non négligeable d'opposants (14,3 %) exprime des préoccupations concernant des abus potentiels de cette mesure, une crainte plus forte chez les femmes (68,2 %) que chez les hommes (51,6 %). Ces préoccupations soulignent la nécessité d'encadrer soigneusement la mise en place de ces congés pour éviter tout abus et garantir leur utilisation légitime.

Qui plus est, une proportion significative d'hommes (56,3 %) craint que l'introduction de ces congés ne conduise à une discrimination sur le lieu de travail, une préoccupation moins partagée par les femmes (34,1 %). Cette crainte met en évidence le besoin de sensibiliser et d'éduquer sur la nécessité de ces congés menstruels et de promouvoir une culture d'égalité et d'inclusion dans le milieu professionnel.