Regarder quelqu'un secouer son cadeau nous en apprend beaucoup sur ses désirs

L'ESSENTIEL Les "actions épistémiques" sont réalisées lorsque quelqu'une personne essaie d'apprendre quelque chose.

Les êtres humains peuvent les identifier à partir de comportements physiques, comme par exemple le fait de voir une personne secouer un cadeau avant de l’ouvrir.

Cela est un aspect essentiel mais négligé de la cognition humaine, selon les auteurs.

À l'approche des fêtes, les adultes et les enfants secouent furtivement leurs cadeaux pour essayer de savoir ce qu'ils vont recevoir. Récemment, des chercheurs de l'université Johns Hopkins (États-Unis) ont montré qu’il était très facile pour les personnes qui regardent les autres agiter des boîtes de deviner ce qu'ils sont en train de faire.

Comprendre les actions épistémiques en regardant des personnes secouer des cadeaux

Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. "De nombreuses actions ont des objectifs instrumentaux, c'est-à-dire que nous bougeons notre corps pour obtenir un résultat physique dans l'environnement. Cependant, nous effectuons également des actions à but épistémique, dans lesquelles nous bougeons notre corps pour acquérir des informations et apprendre à connaître le monde", a indiqué l’équipe.

Selon elle, plusieurs recherches ont étudié la manière dont les observateurs représentent et comprennent la première catégorie d'actions. "Mais qu'en est-il de la seconde ? Une personne peut-elle dire, simplement en observant les mouvements d'une autre personne, ce qu'elle essaie d'apprendre et de savoir ?" Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont demandé à des centaines de personnes de regarder une vidéo montrant des adultes secouant des boîtes opaques afin de déterminer le nombre d'objets cachés à l'intérieur ou leur forme.

Cognition : "les gens sont incroyablement doués pour percevoir des subtilités"

Il n'a fallu que quelques secondes à la plupart des participants pour savoir si la personne filmée qui secouait la boîte essayait de déterminer combien d'objets se trouvaient dans la boîte ou la forme des objets à l’intérieur, même lorsque le contenu de la boîte était identique d'un tour à l'autre. Ainsi, la façon dont une personne secoue un cadeau pour savoir s'il s'agit d'une chose ou de plusieurs choses, ou si c'est un petit ou grand objet "peut être subtilement différente". "Les gens sont incroyablement doués pour percevoir de telles subtilités", a déclaré Sholei Croom, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

D’après les chercheurs, ces résultats démontrent donc que les êtres humains peuvent identifier une intention épistémique à partir de comportements physiques. "Votre esprit est capable de suivre les informations qu'ils recherchent", a spécifié Chaz Firestone, co-auteur des travaux. L’équipe a estimé qu’il s’agissait d’un aspect essentiel, mais négligé de la cognition humaine.