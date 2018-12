Les cadeaux de Noël ont-ils une signification psychologique ?

Même si les cadeaux de Noël sont avant tout une tradition, ils reflètent aussi un message plus ou moins inconscient sur sa propre personnalité ou la personne à qui on les offre. Pour décrypter leur sens caché, il est important d'analyser pourquoi on fait ce cadeau, comment est-il accueilli, et ce qui en est attendu en retour.

Pourquoi fait-on des cadeaux ?

Au-delà de la religion ou de la tradition des cadeaux sous le sapin de Noël, offrir c'est montrer un lien affectif avec l'autre, en particulier dans la sphère familiale ou amicale.

Faire un présent c'est donner une partie de soi et se dévoiler. C'est pourquoi les personnes les moins à l'aise avec les cadeaux peuvent avoir en réalité du mal avec leurs propres émotions, ou à cause de leur pudeur.

Comment est accueilli le cadeau ?

L'accueil d'un cadeau très cher, très modeste ou d'une avalanche de présents ne sera pas le même selon les attentes ou la relation : le sentiment de malaise quand on ne se sent pas à la hauteur de celui qui donne ; la déception à cause d'une attente différente ; la surprise devant un cadeau inattendu ou le témoignage de l'affection d'un proche et l’indifférence devant un cadeau qui déplaît ou qui n'a pas de symbolique particulière.

La réaction de celui qui reçoit le cadeau n'est donc pas toujours en lien avec sa valeur réelle, mais plutôt avec sa signification émotionnelle et ses attentes.

Qu'attend-t-on en retour d'un cadeau ?

On offre en général pour ressentir un plaisir émotionnel. Il y a toujours un peu de soi dans les cadeaux que l'on fait. On offre par exemple ce qu'on aurait aimé recevoir, ce que l’on n’a pas reçu dans son enfance, ou ce qu'on pense que l'autre aimera pour mieux nous aimer en retour.

Accepter un cadeau n’est pas non plus anodin. C'est avoir suffisamment d'estime de soi pour s'autoriser à recevoir, mais c'est aussi se sentir redevable. Échanger c'est l'occasion de voir si l'autre nous a compris.

Le secret d'un présent réussi réside donc à la fois dans le ressenti de celui qui le donne, mais aussi de celui qui le reçoit.

