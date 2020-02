Pourquoi certaines personnes sont douées pour offrir des cadeaux ?

Ouvrir son cadeau et avoir la joie de découvrir que la personne qui nous l'offre est tombée pile-poil sur ce que l'on souhaitait n'est pas donné à tout le monde. Les personnes qui trouvent les bons cadeaux, même en connaissant très peu la personne démontre en réalité des capacités d'observation et d'empathie.

Qu'est-ce qu'un cadeau réussi ?

L'intention d'un cadeau est toujours la même, qu'il soit réussi ou raté, il permet de marquer un événement, comme Noël ou l'anniversaire par exemple et de faire plaisir à l'autre. Pourtant, un cadeau réussi signifie que la personne a compris les besoins de l'autre même si elle ne la connait pas bien.

La réussite d’un cadeau réside dans son empathie, c’est-à-dire dans ce que celui qui offre a compris de celui qui reçoit, sans avoir essayé de faire un cadeau qui lui plairait à lui-même.

Comment améliorer les cadeaux que l'on offre aux autres

Offrir à l'autre c'est s'imaginer ce qui l'intéresse et lui fait envie. C'est une façon de lui dire ce que l'on a compris de lui ou d'elle. Celui qui se trompe et tombe à côté dans les cadeaux qu'il fait, se représente plus l'image sociale que ce qu’est la personne en réalité.

Ainsi, un mauvais cadeau peut refléter une frustration, un cadeau que l'on aurait aimé recevoir soi-même, ou même la volonté de chercher un conflit ou décevoir.

Pour faire un cadeau réussi, il est donc nécessaire de se mettre à la place de la personne en se remémorant par exemple ses centres d'intérêt ou ses passions. N'hésitez pas pour cela à lui poser des questions sur ce qui l'intéresse ou à demander à son entourage.

Faire preuve de suffisamment d'empathie montre que l'on pense sincèrement à la personne et non pas à soit en voulant se faire plaisir, et c'est sûrement ça le secret d'un cadeau réussi !

En savoir plus : “Développer son empathie: Se mettre à la place de l'autre pour comprendre et anticiper ses émotions et réactions”, de Sarah Famery, aux éditions Eyrolles.