Psychologie : quel est votre niveau d’arrogance ?

Nous sommes tous arrogants, mais à des degrés différents. Dans les cas les plus extrêmes, l’arrogance peut s’approcher du trouble de la personnalité. Des chercheurs de l’université du Missouri ont constaté que la recherche scientifique s’était peu intéressée au sujet. Dans Review of General Psychology, ils comblent ce vide avec une revue complète de la littérature scientifique sur l’arrogance et une classification des différents stades.

Trois types d’arrogance distincts

“Nous avons été surpris du peu de recherche récente que nous avons trouvé sur l’arrogance”, explique Nelson Cowan, directeur de l’étude. Dans leur recherche, ils ont rassemblé l’ensemble des données qu’ils ont trouvées et ont suggéré certaines pistes de diagnostic médical. L’équipe scientifique admet que l’arrogance n’est pas toujours problématique, c’est pourquoi elle en distingue trois types. L’arrogance individuelle est une opinion exagérée des capacités de quelqu’un, de ses traits ou de ses réalisations ; l’arrogance comparative est un classement exagéré des compétences de quelqu’un, de son aspect ou de ce qu’il a fait tandis que l’arrogance antagoniste repose sur le dénigrement des autres, du fait d’une supériorité présumée.

Aider la recherche en psychologie

“Notre système ne peut pas offrir une compréhension scientifique complète, note Nelson Cowan, nous cherchons plutôt à fournir une perspective analytique sur l’arrogance pour guider la recherche psychologique dans le futur.” D’après lui, cette classification peut être appliquée aussi bien aux relations interpersonnelles qu’aux liens diplomatiques ou politiques.