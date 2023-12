Sargasses : quels sont les effets de ces algues sur la santé ?

L'ESSENTIEL Ces dernières années, des algues appelées "sargasses" prolifèrent dans les Caraïbes.

Lorsque les sargasses se décomposent, elles ont des effets néfastes sur la santé des personnes à proximité.

De ce fait, le HCSP émet de nouvelles recommandations pour lutter contre les sargasses.

Face à l’augmentation de la présence des algues appelées "sargasses" dans l’arc caribéen, le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) vient de rappeler que "les actions prioritaires à mener sont celles visant à éviter les échouements sur les plages et que la mise à l’abri des populations ne constitue qu’une mesure conservatoire".

Sargasses : le HCSP émet de nouvelles recommandations

Le HCSP recommande ainsi la mise en œuvre d’une filière de collecte la plus en amont possible, une meilleure anticipation des épisodes d’échouements et la finalisation d’un atlas des sites contaminés. "La mise en place d’une filière globale et cohérente du repérage à l’élimination des algues" doit aussi être envisagée, complètent les experts en santé publique.



Le HCSP préconise par ailleurs d’améliorer l’implication des personnes concernées en amont des épisodes de dépassements des seuils sanitaires, notamment par la mise en place de lieux d’accueil, de mise à l’abri et d’information de la population.



Enfin, le HCSP invite à "améliorer la connaissance et la compréhension des effets sanitaires liés à la récurrence des expositions aigues et chroniques aux sargasses".

Sargasses : les effets de ces algues sur la santé

Les sargasses ne sont pas toxiques en elles-mêmes mais le deviennent une fois échouées sur les plages. "Des dégagements importants de gaz se créent lors de leur putréfaction, ce qui peut provoquer des nuisances olfactives et des troubles sanitaires", explique l’ARS de la Martinique.



Des échouements importants de sargasses peuvent ainsi avoir pour effet une irritation des yeux (conjonctivite, gène à la lumière vive) et des voies respiratoires (rhinite, enrouement, toux, douleur thoracique).



"Les personnes asthmatiques sont particulièrement sensibles aux effets toxiques de ces algues, ainsi que les jeunes enfants et les femmes enceintes", précise l’ARS de la Martinique.

Santé : comment expliquer la prolifération des sargasses ?

Pourquoi les sargasses prolifèrent-elles ces dernières années dans les Caraïbes ? "Ce phénomène est la conséquence d’une nouvelle organisation des courants marins parcourant l’Atlantique dans l’hémisphère nord", indique l’ARS de la Martinique.

Comme le note le ministère de la Transition écologique, "la responsabilité de l'action humaine" et le réchauffement climatique pourraient aussi fortement contribuer au phénomène.