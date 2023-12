Tout ce que votre enfant gagne à faire 30 minutes d’activité physique par jour

L'ESSENTIEL 94% des enseignants appliquant les 30 minutes d’activité physique quotidienne dans leur classe constatent une amélioration du bien-être des enfants.

78 % de ces mêmes professeurs observent une amélioration de l’attention et de la concentration de leurs élèves.

Aujourd'hui, seuls 50,7% des jeunes garçons et 33,3% des jeunes filles âgés de 6 à17 ans atteignent les 60 minutes d’activité physique quotidienne recommandées par l’OMS.

Après quatre années de travaux qui ont conduit à proposer et soutenir le programme "30 minutes d’activité physique quotidienne (30’APQ) à l’école primaire" en complément des cours de sport, le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 a commandité une étude indépendante sur cette évolution.

30 minutes d’activité physique par jour améliorent la concentration des enfants

"Cette étude, réalisée auprès des enseignants par l’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), estime que les 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école primaire constituent une avancée importante dans la lutte contre l’insuffisance d’activité physique chez les enfants et révèle des effets concluants sur la lutte contre la sédentarité des petits et leurs conditions d’apprentissage", peut-on lire dans un communiqué de presse.



L'enquête a été menée auprès de 1.161 enseignants d’écoles primaires exerçant durant l’année scolaire 2022-2023 partout en France, avec le soutien du ministère des Sports, du ministère de l’Education nationale et de l’académie de Créteil.



Elle révèle des effets très positifs : 94 % des enseignants appliquant les 30 minutes d’activité physique quotidienne dans leur classe constatent une amélioration du bien-être des enfants, 91 % estiment que ce dispositif permet de réduire la sédentarité et 82 % indiquent qu’il améliore l’engagement des élèves dans une pratique d’activité physique et sportive hors école.



"Ce dernier point donne des signes encourageants quant au fait que les 30 minutes d’activité physique par jour contribuent efficacement à atteindre les 60 minutes d’activité physique quotidienne recommandées par l’OMS, que seuls 50,7% des jeunes garçons et 33,3 % des jeunes filles âgés de 6 à17 ans atteignaient en 2019 en France", commentent les auteurs de la recherche.



L’étude de l’ONAPS s’est également penchée sur les changements observés au niveau du climat de la classe et des conditions d’apprentissage. Sur ces points précis, 78 % des professeurs observent une amélioration de l’attention et de la concentration des enfants et 79 % perçoivent une amélioration du climat de classe.



Comment pousser les enfants à faire 30 minutes d’activité physique par jour ?

La recherche a également permis de faire remonter des informations intéressantes sur les modalités concrètes d’application de la mesure dans les écoles. Concrètement, les 30 minutes d’activité physique quotidienne sont réalisées principalement en extérieur, dans l’enceinte de l’école et sous forme de jeux actifs.

"Parmi les répondants ayant bénéficié du kit de matériel sportif distribué gratuitement par Paris 2024 et l’Agence nationale du Sport à toutes les écoles élémentaires, 74 % affirment qu’il facilite la mise en place des 30 minutes d’activité physique quotidienne", peut-on lire à la fin du rapport.