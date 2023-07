Activité physique : les parents ayant plusieurs enfants bougent moins !

L'ESSENTIEL Les parents ayant deux enfants ou plus âgés de 0 à 5 ans réduisent de 80 minutes leur temps consacré à une activité physique intense chaque semaine.

De même, les personnes élevant trois enfants ou plus âgés de 6 à 17 ans ont déclaré 50 minutes de moins de sport par semaine.

Cette baisse de l’activité sportive est liée à un manque de temps et d’énergie en raison des responsabilités parentales.

Un adulte âgé de 18 à 64 ans devrait faire du sport à une intensité modérée au moins 150 à 300 minutes ou pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue par semaine, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Mais, dans une récente étude, des chercheurs de l’université de Houston (États-Unis) ont récemment signalé qu’il était compliqué de rester en forme pour les parents, qui donnent souvent la priorité aux besoins de leurs enfants plutôt qu'aux leurs.

Familles nombreuses : 50 à 80 minutes d'activité sportive intense en moins

Dans le cadre de leurs travaux, ils ont analysé les données de la National Health and Nutrition Examination Survey recueillies de 2007 à 2016 et portant sur 2.034 adultes âgés de 22 à 65 ans. L’équipe a examiné le lien entre les activités physiques modérées et intenses et le nombre et l'âge des enfants dans leur foyer. Selon les résultats, les adultes ayant deux enfants ou plus âgés de 0 à 5 ans ont déclaré 80 minutes de moins d'activité physique intense chaque semaine par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfant ou qui n'ont qu'un dans ce groupe d'âge.

"Les personnes élevant trois enfants ou plus âgés de 6 à 17 ans ont déclaré 50 minutes de sport en moins par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfant, qui en ont un ou qui n'en ont que deux à la maison", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health. En revanche, aucune différence significative n’a été observée en ce qui concerne l'activité physique modérée hebdomadaire, quel que soit le nombre d'enfants dans le foyer.

Un manque de temps et d’énergie responsable de la baisse de l’activité physique chez les parents

D’après les auteurs, ces résultats ont des implications importantes pour les adultes qui aspirent à être plus actifs physiquement mais qui ont du mal à trouver le temps nécessaire en raison de leurs responsabilités parentales. "Les parents sont souvent confrontés à de nombreuses difficultés pour trouver le temps et l'énergie de pratiquer une activité physique régulière tout en s'occupant de leurs enfants. En comprenant ces obstacles, nous pouvons développer des interventions ciblées pour aider les parents à mener une vie plus saine et plus active. Ils sont généralement les premiers exemples de leurs enfants en matière de santé. Trouver des moyens d'augmenter l'activité physique des parents pourrait potentiellement influencer les trajectoires de santé de ces jeunes enfants, en particulier pour les parents qui ont plusieurs enfants", a expliqué Bettina Beech, auteure de l’étude, dans un communiqué.

Faire du sport sur son lieu de travail, la solution pour être plus actif ?

L’équipe a estimé que le fait de faire du sport sur leur lieu de travail pouvait être la solution pour augmenter le temps consacré à une activité sportive. "Les parents passent souvent la majorité de leur temps dans les locaux de leur entreprise, ce qui en fait un cadre idéal pour promouvoir l'activité physique. En offrant de courtes périodes d'activité physique tout au long de la journée de travail, les employeurs peuvent aider les parents à atteindre leurs objectifs en matière d'activité physique et à surmonter les obstacles liés au temps", a déclaré Marino Bruce, co-auteur des recherches.