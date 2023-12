La pauvreté associée à un risque accru de diabète de type 2 chez les jeunes

L'ESSENTIEL En France, la prévalence globale du diabète était estimée à 5% de la population en 2016, le diabète de type 2 correspondant à 90% des cas.

De plus en plus de jeunes souffrent de diabète de type 2.

Une nouvelle étude indique une association entre la pauvreté et le diabète de type 2 chez les jeunes.

Le diabète de type 2, autrefois considéré comme une maladie d'adulte, touche de plus en plus de jeunes à travers le monde, mettant en péril leur santé et leur qualité de vie.

Diabète de type 2 et pauvreté : plus de 5 millions de jeunes analysés

Une récente étude menée à Taïwan a examiné la relation entre le niveau de revenu parental et le risque de développer un diabète de type 2 chez les jeunes. Les chercheurs ont ainsi analysé les données de plus de 5 millions d'enfants et d'adolescents.

"Cette étude a utilisé les données de l'assurance maladie de Taïwan de 2008, avec un suivi jusqu'au 31 décembre 2019. Les participants étaient des enfants et des adolescents âgés de 0 à 19 ans. L'analyse des données a été réalisée du 9 juin 2022 au 16 janvier 2023", détaillent les scientifiques. "Le modèle de Cox a été utilisé pour estimer les risques de diabète de type 2 et de mortalité toutes causes confondues pour tous les groupes de revenus par rapport au groupe à revenu élevé", ajoutent-ils.

Les résultats de l'étude ont révélé que les enfants issus de familles à revenu très faible, faible ou moyen présentaient un risque significativement plus élevé de développer un diabète de type 2 par rapport à ceux issus de familles à revenu élevé.

Outre le risque accru de diabète de type 2, l'étude a également mis en évidence que les enfants et les adolescents issus de familles à revenu très faible, faible ou moyen étaient également plus susceptibles de mourir prématurément.

"Les enfants et les adolescents obèses ou souffrant de dyslipidémie, de goutte et de troubles psychiatriques présentaient un risque significativement plus élevé de diabète de type 2 que les enfants ne présentant pas ces caractéristiques", ajoutent les auteurs de l'enquête.

Diabète de type 2 chez les jeunes et pauvreté : de nouvelles recherches à venir ?

"Des recherches supplémentaires visant à révéler les facteurs sous-jacents à ces associations pourraient améliorer l'identification des individus présentant le risque le plus élevé de développer un diabète de type 2 chez les jeunes", écrivent les scientifiques en conclusion.

Ces résultats mettent également en évidence la nécessité de prendre en compte les facteurs socio-économiques dans les politiques de santé visant à traiter le diabète de type 2 chez les jeunes.

"Ce chiffre est cependant largement sous-estimé puisqu’il ne tient pas compte des personnes non traitées ou non diagnostiquées. Or, compte tenu du caractère silencieux de la maladie, on estime que de 20 à 30% des adultes diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Cette part diminue avec l’âge, tombant à 13 % chez les 55–74 ans", précise l'Inserm.