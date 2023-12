Bon cholestérol : un taux très élevé est associé à un risque de démence

L'ESSENTIEL Des taux anormalement élevés de cholestérol HDL sont associés à un risque accru de démence chez les personnes âgées.

En moyenne, ils augmentent les risques de démence de 27 %.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes en jeu.

Le cholestérol HDL aide à capter le cholestérol LDL en surplus, connu pour augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, et à le conduire au foie pour qu'il soit éliminé avec la bile. Ces propriétés lui ont valu le surnom de bon cholestérol. Toutefois, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Monash montre que son excès peut aussi être problématique pour la santé cognitive.

Bon cholestérol et démence : une corrélation inattendue

Selon les travaux publiés dans la revue The Lancet Regional Health – Western Pacific, le pourrait être associé à un risque accru de démence chez les personnes âgées. Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir examiné les dossiers médicaux de 18.668 seniors en bonne santé au début de l'étude lancée en 2010. Sur une période de suivi moyenne de 6,3 ans, les participants ayant un taux de cholestérol HDL très élevé (soit supérieur à 80 mg/dL ou 2,07 mmol/L) au début de l'étude, présentaient un risque de démence accru de 27 % par rapport à ceux ayant un taux optimal. Chez les participants âgés de plus de 75 ans, ce risque était même 42 % plus élevé.

Pour mémoire, le niveau optimal de cholestérol HDL a été établi de 40 à 50 mg/dL (1,03 à 1,55 mmol/L) pour les hommes et de 50 à 60 mg/dL (1,55 à 2,07 mmol/L) pour les femmes. Ce dernier est généralement bénéfique pour la santé cardiaque.

Excès de cholestérol HDL : de nouvelles recherches pour mettre à jour les mécanismes

Pour les chercheurs, les résultats de leurs travaux pourraient aider à améliorer notre compréhension des mécanismes à l’origine de la démence. "Il pourrait être bénéfique de prendre en compte des taux de cholestérol HDL très élevés dans les algorithmes de prédiction du risque de démence", note la Dr Monira Hussain, première auteure de l'étude et chercheuse principale à l'École de santé publique et de médecine préventive de l'Université Monash.

La scientifique ajoute néanmoins dans un communiqué : "Bien que nous sachions que le cholestérol HDL est important pour la santé cardiovasculaire, cette étude suggère que nous avons besoin de recherches plus approfondies pour comprendre le rôle d'un cholestérol HDL très élevé dans le contexte de la santé cérébrale."