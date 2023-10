Cholestérol HDL : un taux trop élevé ou trop faible lié à un risque de démence

L'ESSENTIEL Il existe deux types de cholestérol : celui de haute densité (HDL) ou « bon cholestérol », et celui de faible densité (LDL) ou « mauvais cholestérol ».

Des scientifiques ont remarqué une association entre un taux élevé ou faible de cholestérol HDL et le risque de démence chez les personnes âgées.

Aucun lien entre le cholestérol LDL et le risque de démence n’a été identifié dans cette étude.

Fabriqué naturellement par l’organisme, le cholestérol est un lipide, qui participe au maintien de la structure des membranes des cellules de notre corps et à la synthèse de certaines hormones. On distingue deux types de cholestérol : celui de haute densité (HDL) ou "bon cholestérol", et celui de faible densité (LDL) ou "mauvais cholestérol".

Un lien observé entre un taux élevé ou bas de HDL et le risque de démence

Une étude américaine a récemment observé une association entre un taux élevé ou faible de cholestérol HDL et le risque de démence chez les personnes âgées. Le terme démence regroupe un ensemble de pathologies dont la maladie d’Alzheimer. Néanmoins, ces travaux, publiés dans la revue Neurology, ne prouvent pas que des quantités élevées ou faibles de cholestérol HDL sont responsables de l'apparition d'une démence.

Au cours de cette étude, les chercheurs ont recruté 184.367 personnes âgées en moyenne de 70 ans, qui ne souffraient pas de démence au début de l’étude. Les participants ont répondu à une enquête sur leur hygiène de vie. Leur taux de cholestérol a été mesuré, en moyenne, 2,5 fois pendant des visites de contrôle. Les volontaires ont ensuite été suivis pendant neuf ans par le biais de dossiers médicaux électroniques. Au cours de cette période de suivi, 25.214 personnes ont développé une démence.

En fonction de leur taux de cholestérol, les sujets ont été divisés en cinq groupes. D’après les scientifiques, le taux moyen de cholestérol HDL était de 53,7 milligrammes par décilitre (mg/dL). Un taux sain de cholestérol est considéré comme supérieur à 40 mg/dL pour les hommes et à 50 mg/dL pour les femmes.

Cholestérol HDL élevé : un taux de démence supérieur de 15 % à celui du groupe intermédiaire

L’équipe américaine a constaté que les participants ayant les taux de cholestérol HDL les plus élevés présentaient un taux de démence supérieur de 15 % à celui des personnes du groupe intermédiaire. Quant au groupe ayant les taux les plus bas de cholestérol HDL, leur taux de démence était supérieur de 7 % à celui du groupe intermédiaire."L'augmentation du risque de démence avec des niveaux élevés et faibles de cholestérol HDL était inattendue, mais ces augmentations sont faibles et leur signification clinique est incertaine (…) En revanche, nous n'avons trouvé aucune association entre le cholestérol LDL et le risque de démence dans l'ensemble de la cohorte étudiée. Nos résultats montrent que le cholestérol HDL a des associations aussi complexes avec la démence qu'avec les maladies cardiaques et le cancer", a noté Maria Glymour, auteure principale de l’étude, Professeure et présidente du département d'épidémiologie de l'université de Boston (États-Unis).

Les scientifiques ont aussi indiqué que leurs conclusions ont pris en compte d’autres facteurs pouvant favoriser les risques de démence (consommation d’alcool, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète).