Cancers du sein et du pancréas : plusieurs cas dans un lycée d’Ivry-sur-Seine

L'ESSENTIEL En 6 ans, six cancers du sein et du cancers du pancréas ont été détectés chez des personnels logés du lycée Romain Rolland d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Le syndicat de professeurs Snes-FSU pointe du doigt les émissions de dioxines autour de l’usine d’incinération des déchets d’Ivry-Paris XIII, qui est localisée à trois kilomètres de l’établissement.

Les enseignants attendent une réaction de l’Agence régionale de santé (ARS) et du rectorat.

Les professeurs du lycée Romain Rolland, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), s’inquiètent pour leur santé et celle des élèves. La raison est simple : "en 6 ans, 6 cas de cancers du sein - dont 4 touchant des personnes exerçant dans des salles contigües - ont été détectés ainsi que 3 cancers du pancréas chez des personnels logés". C’est ce qu’a signalé le syndicat de professeurs Snes-FSU dans un communiqué publié le 21 novembre dernier.

Cancers du sein et du pancréas : les émissions de dioxines autour de l’incinérateur en cause

Selon les représentants du personnel, l’usine d’incinération des déchets d’Ivry-Paris XIII, qui est située à trois kilomètres de l’établissement scolaire, joue un rôle dans la survenue de ces cancers. "Les émissions de dioxines autour de l’incinérateur n’ont pas été mesurées pendant près de 7.000 heures entre 2020 et 2021. Une information inquiétante alors qu’il s’agit du plus grand incinérateur d’Europe, et est installé au cœur d’une métropole de 12 millions d’habitants. Classées comme cancérogènes pour l’humain par le Centre national de recherche sur le cancer, les dioxines peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire", a écrit le syndicat.

Et pour cause, l’Agence régionale de santé (ARS) avait recommandé, la semaine dernière, de ne pas consommer les œufs des poules élevées dans les communes avoisinantes en raison "des teneurs en polluants organiques persistants (POP) et en substances per- et polyfluoroalkynées (PFAS) importantes", dans les sols.

"Personne ne surveille la santé des personnels de l’éducation"

Face à cette situation inquiétante, le syndicat veut connaître le contenu et les étapes de l’expertise de l’ARS, qui ont dû recevoir des données concernant les personnels malades de l’établissement ou "malheureusement" décédés de cancer. "Une fois de plus la santé des enseignant(e)s ne semble pas être une priorité de nos gouvernants, alors que dans le secteur privé les personnels bénéficient tous les deux ans d’un bilan complet de santé, personne ne surveille la santé des personnels de l’éducation. La colère est grande à Romain Rolland."