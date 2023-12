Comment aider son enfant à attendre son tour ?

L'ESSENTIEL Certains enfants peuvent avoir du mal à attendre leur retour, notamment parce qu'ils ne sont pas encore capables de gérer leurs émotions.

Vous pouvez l'aider dès 18 mois grâce à des jeux qui introduisent le concept de "chacun son tour".

Le quotidien est également un bon terrain d'apprentissage, comme lorsque l'enfant doit attendre pour se laver les mains avant de manger, etc.

À cause du développement encore en cours de la zone du cerveau responsable de la gestion des émotions et de la prise de décision, certains enfants peuvent avoir du mal à attendre leur tour. En tant que parents, il est possible de jouer un rôle essentiel pour les aider à maîtriser cette compétence sociale cruciale.

L’initier à travers des jeux éducatifs

Dès l'âge de 18 mois, il est possible d'introduire des jeux simples pour familiariser votre enfant avec le concept de tour de rôle. Des activités comme faire un coucou à tour de rôle ou ajouter des blocs à une tour, toujours à tour de rôle, peuvent rendre l'apprentissage plus ludique.

À partir de 2 ans, vous pouvez commencer les jeux de société adaptés qui sont également excellents pour instaurer le respect des tours.

Intégrer le tour de rôle dans la routine quotidienne

Le quotidien est aussi important pour apprendre à attendre son tour. Il peut s'agir par exemple de se laver les mains avant les repas en expliquant à votre enfant qu'il y a un ordre à suivre et que chacun doit attendre son tour.

S'il s'impatiente, reconnaissez ses émotions en lui montrant que vous comprenez son sentiment tout en le guidant vers la patience.

Encourager la responsabilisation et la compréhension

Pour l'aider à anticiper son tour, vous pouvez lui donner des repères dans le temps. Il peut s'agir par exemple d’indices clairs ou d’outils comme un minuteur pour renforcer la compréhension du concept du tour de rôle. Impliquez-le en lui demandant ce qu'il pourrait faire pendant les périodes d'attente pour encourager son autonomie et l’anticipation.

En l’aidant ainsi à intégrer le tour de rôle dans sa routine quotidienne et dans ses relations avec les autres, vous encouragez la responsabilisation, ainsi que la compréhension sociale chez votre enfant. En tant que modèle parental, votre patience et votre calme sont aussi des enseignements puissants qui l'aideront à naviguer avec succès dans le monde des interactions sociales.

En savoir plus : "Les Minousses - Un peu de patience !" de Alice Le Hénand et Thierry Bedouet.