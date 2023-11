Votre enfant peine à prendre du poids ? Il souffre peut-être d’apnée du sommeil

L'ESSENTIEL La plupart des troubles du sommeil que l’on observe chez les adultes se retrouvent également chez les enfants et les adolescents.

Lors du Congrès du sommeil qui s’est récemment tenu à Lille, le Dr. Guillaume Aubertin, pneumo-pédiatre à l’Hôpital Armand Trousseau Paris (AP-HP), a souhaité attirer l’attention sur l’apnée du sommeil chez l’enfant.

"Il convient de souligner que la plupart des troubles du sommeil que l’on observe chez les adultes se retrouvent également chez les enfants et les adolescents : bruxisme, somnambulisme, apnées du sommeil, hypersomnolence", a d’abord rappelé le Secrétaire général de la SFRMS (Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil). "Ces pathologies sont parfois sous-estimées, c’est pourquoi il est important d’être attentif au sommeil et à l’état de fatigue des enfants", a-t-il ensuite souligné.

Apnée du sommeil chez l’enfant : quels sont les symptômes ?

Aujourd’hui, on estime que 1 à 6 % des enfants peuvent avoir des apnées du sommeil. "Il faut être vigilant à un ensemble de symptômes qui suggèrent le diagnostic, même sans plainte de la part de l’enfant. On peut classer ces symptômes d’apnées du sommeil pédiatriques facilement en deux catégories principales, nocturnes et diurnes", a également expliqué le médecin.

Dans les symptômes nocturnes, on inclut :

- Les ronflements fréquents (plus de 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois), s’entendant une fois la porte de la chambre fermée.

- Les irrégularités respiratoires ou les apnées.

- La reprise inspiratoire bruyante.

Au niveau des symptômes diurnes, on retrouve :

- des troubles du comportement (agitation, irritabilité).

- Des troubles de l’attention.

- Des troubles de la croissance.

- Des altérations du poids.

"Un enfant qui respire mal effectuera plus d’efforts pour respirer, ce qui entraine une dépense énergétique non négligeable et donc une difficulté à prendre du poids. En ce qui concerne les problèmes de taille, ils sont aussi liés à une altération de la sécrétion de l’hormone de croissance. En effet, les micro-réveils provoqués par les apnées perturbent l’architecture du sommeil et la synthèse de cette hormone s’en retrouve affectée", développe le scientifique.

Apnée du sommeil chez l’enfant : quels sont les traitements ?

Les causes des apnées du sommeil chez les enfants diffèrent de celles principalement observées chez les adultes. Outre l’obésité et les maladies génétiques et/ou syndromiques, les apnées obstructives du sommeil de l’enfant sont généralement secondaires à une hypertrophie des tissus lymphoïdes tels que les végétations et les amygdales.

Un récent consensus émis à la demande de la SFRMS et publié cette année se penche sur la prise en charge des enfants chez lesquels des apnées du sommeil sont suspectées et/ou diagnostiquées. "Cette publication met en avant le rôle essentiel du médecin ORL dans le traitement des apnées chez les enfants, mais tout soignant doit participer au dépistage de ces troubles du sommeil. L’examen du sommeil n’est pas toujours nécessaire et le plus souvent, la chirurgie ORL est envisagée de première intention afin de réduire l’obstruction par les tissus lymphoïdes", a détaillé Guillaume Aubertin.

Dans tous les cas, il existe 3 axes de prise en charge de tout enfant apnéique : le surpoids, l’hygiène nasale et les allergies.