TDAH : comment l'hyperfocus peut transformer la concentration chez ces individus ?

L'ESSENTIEL Le Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité est plutôt un problème de régulation de l'attention qu'une attention limitée.

Une capacité d'hyperconcentration est fréquemment observée chez les personnes atteintes de TDAH, leur offrant des avantages significatifs.

L'hyperfocus est possible dans tous les aspects de la vie : relations affectives intenses, développement de compétences accrues en créativité ou innovation, etc.

Contrairement à une idée reçue, le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité) est plutôt un problème de régulation de l'attention qu'une attention limitée. L'hyperfocus, appelé aussi « hyperconcentration », est un phénomène intrigant où l'attention devient intensément ciblée sur une tâche spécifique.

Peut-on parler de "superpouvoir" des personnes TDAH ?

Cette capacité d'hyperconcentration, fréquemment observée chez les personnes atteintes de TDAH, se révèle comme une capacité à se concentrer de manière intense sur des activités motivantes. Elle peut être considérée comme un super pouvoir puisqu'elle offre des avantages significatifs.

Chez les personnes neurodivergentes comme dans le TDAH, elle alimente la créativité, favorise la souplesse mentale et régule l'impulsivité. Elle est ainsi un terrain fertile pour des performances parfois considérées comme exceptionnelles.

Comment gérer son hyperfocus au quotidien ?

L'hyperfocus est possible dans tous les aspects de la vie. Qu'il s'agisse de relations affectives intenses, au développement de compétences accrues en créativité ou innovation, cette aptitude particulière transforme positivement la vie des personnes atteintes de TDAH.

Cependant, elle représente aussi des défis comme la gestion inadéquate du temps qui peut entraîner des déséquilibres, des moments d'autocritique et des souffrances émotionnelles. Cet obstacle majeur peut affecter la capacité à se concentrer sur des domaines moins stimulants et finalement perdre confiance en soi.

Ainsi, une gestion attentive du temps est cruciale pour équilibrer ce super pouvoir et éviter les écueils potentiels. L'orientation de la vie professionnelle vers les passions peut aussi s'avérer être la clé pour tirer pleinement partie des avantages de l'hyperfocus.

Est-ce que l'hyperfocus concerne uniquement les personnes atteintes de TDAH ?

L'hyperfocus n'est pas exclusive à cette population, des études suggèrent qu'elle peut également se manifester chez des individus sans neurodivergence, comme par exemple chez des personnes autistes, et même des patients schizophrènes. En avoir conscience peut aider ces personnes à retrouver confiance en elle à travers des tâches ou des activités motivantes.

En savoir plus : "TDAH chez les ados - Stratégies et techniques pour gérer le TDAH" de Ariane Hébert et Christiane Sylvestre.