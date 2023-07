Comment est diagnostiqué un TDAH ?

L'ESSENTIEL Le trouble du déficit de l'attention avec ou non hyper-activité concernerait jusqu'à plus de 5 % des enfants en France.

Les conséquences de ce trouble sont importantes dans la vie quotidienne de l'enfant et peuvent perturber sa scolarité.

Pour poser un diagnostic de TDA/H la collaboration entre médecins, psychologues, enseignants est nécessaire.

Entre 3,5 et 5,6 % des enfants scolarisés souffriraient d’un Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) en France. Même s'il est mieux connu et diagnostiqué de nos jours, consulter un professionnel le plus tôt possible permet une prise en charge pluridisciplinaire bénéfique pour l'enfant.

Quelles sont les caractéristiques du TDAH ?

Même s'il se manifeste différente manière, le TDAH a des conséquences dans toutes les sphères de la vie de l'enfant, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les autres environnements. Si certains présentent plus d'hyperactivité et d'impulsivité, d'autres ont davantage de symptômes d'inattention.

Étant considéré comme un trouble neurodéveloppemental, le TDAH n'est pas une maladie curable, cependant la maturation du cerveau pendant l'adolescence permettrait à certains enfants de voir leurs symptômes diminuer, voire disparaître.

L'importance du diagnostic précoce

Si l'inattention, l'hyperactivité ou l'impulsivité peuvent être observées chez de nombreux enfants, elles sont plus prononcées et chroniques chez ceux atteint d’un TDAH, alertant souvent les parents et l’entourage ou bien l'enseignant.

Cependant, le diagnostic n'est pas facile à poser car il n'existe pas de test ou d'examen médical spécifique. Le spécialiste effectue une évaluation approfondie de l'enfant et de son environnement, en examinant son développement depuis la naissance, son comportement à la maison, à l'école et ailleurs ainsi que son évolution sur le plan scolaire.

Pour faciliter le diagnostic, certains outils sont utilisés d'après les critères comportementaux définis par le Manuel Diagnostic et Statistique des troubles mentaux (DSM), mais aussi des tests psychologiques et neuropsychologiques ainsi que des échelles comportementales remplies par les parents et les enseignants.

L’approche pluridisciplinaire pour le diagnostic

L'évaluation d'un enfant atteint de TDAH doit faire collaborer plusieurs professionnels de santé et d'éducation comme des médecins, des psychologues, des enseignants, des éducateurs, des travailleurs sociaux ou des ergothérapeutes. Chaque professionnel apporte son expertise pour obtenir une vision globale de l'enfant, de ses besoins et de son fonctionnement dans différents contextes.

Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, le TDAH n'est pas vu une simple mode mais c'est un trouble réel qui nécessite une prise en charge adaptée et un soutien approprié dans tous les aspects de la vie de l'enfant.

En savoir plus : "TDAH chez l’enfant - conseils pratiques pour les enfants hyperactifs" de Elizabeth Sophie Wright et Christelle Graciot.