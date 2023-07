Les personnes souffrant de TDAH sont plus engagées dans la politique

L'ESSENTIEL Les personnes souffrant de TDAH sont plus susceptibles de participer à la vie politique.

Ces malades sont par exemple plus susceptibles d'aller voter ou de participer à des conversations engagées sur les réseaux sociaux.

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des difficultés d'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité.

Une nouvelle étude publiée dans Plos one révèle que les personnes souffrant de TDAH sont plus susceptibles de participer à la vie politique.

Le TDAH, un trouble neurodéveloppemental qui persiste à l'âge adulte

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des difficultés d'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Pendant longtemps, on pensait que ce trouble n'affectait que les enfants, mais des études récentes ont montré que les symptômes du TDAH peuvent persister à l'âge adulte, ce qui en fait une maladie qui dure toute la vie. La prévalence estimée du TDAH dans la population varie de 1 % à 7,3 %.

Une étude menée auprès de 1 369 adultes israéliens

L'étude a été menée auprès de 1 369 adultes israéliens. Les participants ont rempli des évaluations mesurant les symptômes du TDAH chez l'adulte à l'aide de l'Adult Self-Report Scale (ASRS) et ont également fourni des informations sur leur participation politique. Il convient de noter que cette étude est basée sur des observations.

Besoin d'excitation et de stimulation

Les résultats ont montré que 14,6 % des participants présentaient des symptômes de TDAH chez l'adulte. Parmi eux, les participants présentant des symptômes de TDAH ont signalé des niveaux plus élevés de participation politique globale, à la fois sous des formes traditionnelles et par le biais de moyens numériques.

Cela suggère que les individus souffrant de TDAH sont plus enclins à s'engager dans des activités liées à la politique, ce qui peut être lié à leur besoin d'excitation et de stimulation. Toutefois, il est important de souligner que malgré leur engagement plus élevé, les participants atteints de TDAH étaient également plus enclins à être des consommateurs passifs d'actualités politiques et à soutenir la suppression des opinions divergentes.